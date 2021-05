Avec le lancement de la nouvelle C5 X, Citroën a montré qu'il ne comptait plus sur le diesel. La nouvelle berline aux allures de crossover ne sera à priori pas disponible avec ce type de motorisation. Ses clients ne peuvent actuellement que choisir la motorisation hybride rechargeable de 225 ch. D'autres motorisations devraient figurer au catalogue, mais pas de moteur diesel en vue pour le moment.

L'actuel patron de la marque aux chevrons s'est dit "extrêmement froid sur le diesel" lors d'un entretien avec nos confrères d'Autocar. Vincent Cobée estime que le diesel n'a pas un avenir radieux, preuve en est avec des parts de marché de plus en plus faible.

"C'était 80% du segment il y a cinq ans et moins de 50% l'an dernier; sa part pourrait être inférieure à 15% dans trois ou quatre ans.", a affirmé Vincent Cobée, PDG de Citroën.

La position de Citroën n'est pas très étonnante. Nombreux sont les constructeurs à tourner le dos au diesel qui a pourtant fait leurs beaux jours par le passé. Volkswagen, Audi et Renault ont par exemple annoncé qu'ils ne développeraient plus de moteurs diesels. La génération actuelle restera sera simplement mise à jour afin de respecter la norme Euro 7 à venir.

Citroën semble emprunter le même chemin que ses homologues tout en intensifiant l'électrification de sa gamme. Le constructeur français compte déjà quelques modèles 100% électriques comme la Citroën Ami ou encore la Citroën e-C4. Cela dit, le diesel n'est pas tout à fait mort. Chez la marque du groupe Stellantis, on retrouve toujours le bloc BlueHDi de 100 chevaux qui équipe entre autres la nouvelle C3. Une motorisation diesel est aussi proposée sous le capot de la nouvelle C4, elle délivre au choix 110 ou 130 ch.

Depuis le Dieselgate, l'ancien carburant préféré des Français n'a plus le vent en poupe. Les normes en matière de pollution ont fini par reléguer ce carburant au dernier rang. Et ce n'est pas terminé, des villes comme Lyon et Strasbourg vont interdire la circulation des véhicules diesels dans leur ZFE au cours des prochaines années.