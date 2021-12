Audi a la Quattro, Mercedes la 190 Evoluzione, BMW la M3 E30: trois modèles des années 1980 qui ont marqué le début d'une belle tradition de voitures moyennes à forte vocation sportive, portées autant sur la piste que sur la route.

Dans le cas de BMW, cependant, la première M3 n'est pas seulement considérée comme la mère de toutes les M3, mais de toutes les M en général. Car même si elle est arrivée un an après la première M5, elle l'a presque dépassée en popularité, à tel point que beaucoup pensent que la dynastie de voitures de route créée par le département Motorsport de BMW est née avec elle.

La deux portes qui ne voulait pas s'appeler coupé

La base de la première M3 était la berline E30 à deux portes, la deuxième génération de la Série 3 qui avait remplacé les populaires 02. Il ne s'agissait pas d'un coupé - qui viendrait avec la génération suivante E36, bien qu'il soit souvent identifié comme tel - mais d'une berline d'un peu plus de 4,3 mètres de long avec un empattement de 2,56 mètres.

BMW M3 E30 sur la piste.

Alors que le modèle de base s'est tourné, pour son développement commercial, vers la Mercedes 190, sa rivale la plus acharnée à l'époque, qui disposait également de versions sportives telles que la 2.3-16, la M3 est née initialement d'autres besoins, principalement celui de développer une voiture de compétition capable de concourir en Gr. A et de perpétuer la tradition victorieuse de la puissante Série 6.

BMW M3 E30 arrière

Comme d'habitude, le développement et l'homologation ont nécessité de s'inspirer d'une voiture de route, c'est pourquoi le département Motorsport a décidé de mettre la main sur la voiture la plus récente et la plus compacte de la liste et de lui faire subir son traitement revigorant. Châssis révisé, voie élargie soulignée par des ailes élargies et modifications de diverses autres parties de la carrosserie, y compris le couvercle de malle de coffre (avec l'ajout d'un aileron) et les piliers arrière. Et bien sûr un moteur de course.

Instrumentation BMW M3 E30

Le premier 16V

Le moteur quatre cylindres était basé sur un moteur de Formule 2 de 2 litres, mais la cylindrée était portée à 2,3 litres, en partie pour lui donner la fiabilité nécessaire à un usage routier et, surtout, une nouvelle culasse 16V, la première à apparaître sur un modèle de la dynastie à laquelle appartenait la Série 3.

Badge BMW M3 E30.

Avec ce traitement, le moteur délivrait 200 ch à 6750 tr/min et seulement 5 ch de moins dans la variante catalytique, ce qui était suffisant pour propulser la voiture, pesant seulement 1200 kg et équipée d'une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et d'un différentiel à glissement limité à 25 %, jusqu'à 235 km/h avec un 0-100 km/h en moins de 7 secondes.

BMW M3 E30 moteur 2.3

La M3 Evo

Introduite en 1986, la M3 n'a réellement commencé à être livrée aux clients que l'année suivante, car la production était laborieuse et les volumes limités. Une demande plus forte que prévu a fait le reste, faisant d'elle une voiture immédiatement convoitée et relativement difficile à obtenir.

BMW M3 E30 Evolution.

À cela s'est ajoutée, au fil du temps, une évolution technique constante qui allait de pair avec une carrière sportive réussie qui a encore accru sa popularité. La première étape remonte à 1988, lorsque la M3 a subi une première révision mécanique déjà approfondie qui a permis d'augmenter la puissance maximale d'environ 20 ch.

Moteur de la BMW M3 E30 Evolution.

Le modèle modifié à catalyseur a augmenté sa puissance à 215 ch et a été appelé "Evolution" ou, confidentiellement, Evo I. Elle est arrivée en 1989, juste avant les éditions limitées dédiées aux pilotes Cecotto et Ravaglia, qui ont piloté avec succès les versions de course.

La version non catalysée, appelée Evo II, a été immédiatement disponible avec des performances similaires. Toutes deux atteignaient 240 km/h et se distinguaient par des jantes de 16 x 7,5 pouces, des vitres arrière plus fines et plus légères, un splitter avant plus grand et un aileron arrière supplémentaire.

BMW M3 E30 Evolution II

Le cabriolet et la Sport Evolution

En 1989, c'est une deuxième et encore plus importante mise à niveau qui arrive, accompagnée de l'introduction de la première et unique variante de carrosserie, la M3 Cabriolet, basée sur le modèle décapotable mais équipée du moteur moins puissant de la première série M3, le moteur de 200 ch, qui était néanmoins suffisant pour l'amener à 228 km/h. Sur la base de l'un d'entre eux, le département Motorsport a construit une pièce unique, un pick-up utilisé pour transporter des composants à l'usine de Garching.

BMW M3 E30 Cabriolet.

La berline, quant à elle, a connu une nouvelle édition limitée de l'Evolution, rendue nécessaire par la nécessité d'homologuer une nouvelle version de compétition. La Sport Evolution, également connue sous le nom d'Evo III par les passionnés, était dotée d'un moteur porté à 2,5 litres et 238 ch à 7000 tr/min et de détails distinctifs tels qu'une grille de pare-chocs agrandie et des phares antibrouillard remplacés par des entrées d'air pour mieux ventiler les freins, un splitter avant réglable et un aileron plus grand.

BMW M3 E30 Sport Evolution 89

Pour beaucoup, c'est toujours la reine

La M3 E30 a été produite jusqu'en 1992, alors que l'entreprise avait déjà presque terminé le développement de son successeur basé sur la E36 (cette fois un vrai coupé, et avec six cylindres), avec un peu moins de 18 000 exemplaires, dont environ 780 cabriolets.

Plaque signalétique de la BMW M3 E30 Sport Evolution 89.

Aujourd'hui, une M3 de première série en bon état peut valoir entre 50 000 et 70 000 euros pour les exemplaires les mieux conservés, tandis que les modèles Evolution et Sport Evolution peuvent atteindre plus de 100 000 euros. Ce n'est pas un hasard si, même avec des héritiers dignes de ce nom, les E30 sont toujours considérées comme les meilleures M3 de tous les temps.

BMW M3 E30 Johnny Cecotto Edition BMW M3 E30 Roberto Ravaglia Edition BMW M3 E30 Roberto Ravaglia Edition

Les séries spéciales Cecotto et Ravaglia sont également très prisées. La première n'a été produite qu'à 480 exemplaires (dont l'un a récemment été vendu au prix d'une supercar), la seconde à seulement 25 exemplaires. Il existe une deuxième série de "Cecotto Edition" fabriquée pour la Suisse en 80 exemplaires, mais qui, pour répondre aux normes de ce pays, est sortie de l'usine avec un moteur réduit à un peu plus de 150 ch.