Chevrolet souhaite que la prochaine Corvette reste

General Motors a fixé une limite à la montée en gamme possible de la Corvette C9. Tony Roma, ingénieur en chef de la Corvette, a expliqué à The Drive que la prochaine génération devra surpasser la C8 en matière de performances, sans pour autant devenir une sportive exotique affichée à un tarif de prestige.

Roma a réaffirmé cette position alors que la gamme C8 continue de s’élargir. Le modèle actuel va déjà d’une version de base relativement accessible à une déclinaison haut de gamme qui flirte avec les tarifs des supercars. Pour la prochaine génération, il souhaite conserver cet écart entre les versions d’entrée de gamme et les variantes les plus exclusives, plutôt que de le combler par un prix unique très élevé.

Concept Chevrolet Corvette Advanced Design Center Pasadena Photo : Chevrolet

Plus de performances sans viser les tarifs de Ferrari

Les déclarations de Roma interviennent alors que GM finalise encore la gamme C8, qui couvre déjà une large échelle de prix. La Corvette Stingray millésime 2027 débute à 73 795 dollars, frais de destination inclus, tandis que la gamme culmine avec la ZR1X à 227 695 dollars.

Même avec l’architecture à moteur central, Roma rejette l’idée selon laquelle Chevrolet devrait suivre Lamborghini et Ferrari prix catalogue contre prix catalogue. Une Corvette doit rester une proposition axée sur le rapport prix/performances dans ce segment, et non une voiture plus chère simplement parce que son moteur est passé derrière les sièges.

Le millésime 2027 montre déjà où se concentrent les efforts d’ingénierie de GM. Les Grand Sport et Grand Sport X rejoignent la gamme, la Grand Sport X hybride remplaçant l’E-Ray.

La Grand Sport X associe le V8 small-block LS6 de sixième génération à un moteur électrique monté à l’avant, afin d’offrir une transmission intégrale. Cette configuration maintient l’électrification dans l’équation tout en s’appuyant sur la propre famille de moteurs de GM.

Galerie: Chevrolet California Corvette Concept 3 Source: Chevrolet

Le casse-tête de la boîte manuelle

La C9 devrait probablement conserver la boîte-pont à double embrayage, même si Roma souhaiterait personnellement autre chose. « En tant que conducteur, en tant que client, j’adorerais ça. Je ne sais simplement pas si nous pouvons rendre cela cohérent », a-t-il déclaré au sujet d’une boîte manuelle.

Une boîte manuelle pour une Corvette à moteur central ne consiste pas à remplacer quelques pièces sur un carter existant. La boîte-pont de la C8 est située derrière le moteur, avec un ensemble d’embrayages et de trains d’engrenages conçu dès le départ pour un fonctionnement à double embrayage.

Adapter une pédale d’embrayage, une tringlerie et un nouveau carter de boîte impliquerait de nouveaux outillages, une validation de durabilité et une certification en matière d’émissions. C’est le même empilement de coûts en trois étapes qui s’applique à toute nouvelle chaîne cinématique, manuelle ou non.

Roma a rappelé que l’ancienne configuration manuelle à moteur avant avait nécessité environ 30 ans de développement et d’affinage. Ce délai montre l’ampleur du travail d’ingénierie qui se cache derrière ce qui ressemble, en apparence, à un simple levier de vitesses et une pédale.

« Les transmissions coûtent extrêmement cher », a déclaré Roma. Il s’est montré ouvertement sceptique quant à la capacité d’une solution issue du marché secondaire, comme une boîte Tremec adaptée a posteriori, à passer la validation en production.

Roma considère la demande pour une boîte manuelle comme faisant partie d’un cycle récurrent dans l’industrie : elle est réelle, mais pas assez importante pour justifier un coût qui irait à l’encontre du positionnement prix qu’il entend défendre pour la C9.