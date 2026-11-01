Cette caravane tout-terrain se transforme en bar sportif

Vous en rêviez, les Australiens l'ont fait : le MDC XT22HRT Off-Grid Extreme est équipé d'une cuisine extérieure, d'une grande télévision et d'un réfrigérateur à boissons. Une caravane qui se transforme en un séduisant bar des sports sur roues pour un soir de match entre ami(e)s.

Le constructeur australien présente ainsi son plus grand modèle de caravane pour le marché américain. MDC est particulièrement fier de son nouveau "Hub de divertissement" sur la paroi extérieure. On retrouve une smart TV de 43 pouces de la marque Jensen, un réfrigérateur à compresseur de 60 litres et un système audio. Les Américains s'imaginent déjà devant du football US, nous autres européens nous imaginons déjà rassemblés devant les plus beaux matchs de la Ligue des champions de football... ou autre !

Juste à côté, une cuisine extérieure avec un corps en acier inoxydable, une plaque de cuisson au gaz et un évier se déploie à partir de la structure. L'eau chaude et froide est également disponible. Au-dessus, un auvent électrique d'environ 5,89 mètres de long est installé. Boissons fraîches, quelque chose de bon sur le feu et le match sous les yeux : tout est prêt pour passer une bonne soirée.

Si le temps ne se prête pas forcément à une soirée en extérieur - ou si l'idée de passer une soirée à regarder une compétition sportive ne séduit pas forcément l'ensemble des participants -, deux autres téléviseurs de 24 pouces chacun trônent à l'intérieur, afin que chacun puisse suivre son propre programme.

Photos Par : MDC Campers and Caravans Photo : MDC Campers and Caravans

Le XT22HRT mesure environ 9,04 mètres de long, y compris la flèche, environ 2,36 mètres de large et 3,15 mètres de haut. Le poids à vide est d'environ 3 600 kilogrammes selon MDC, et le poids total autorisé est de près de 4 500 kilogrammes.

La technique correspond à son aspect rustique. MDC combine un châssis en acier galvanisé avec une suspension indépendante à double essieu, des ressorts hélicoïdaux et de puissants amortisseurs. Des pneus à crampons de taille 265/75 R16 et un contrôle de stabilité électronique complètent l'ensemble.

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Pour l'alimentation électrique, MDC pense également en grande échelle. Des batteries au lithium-phosphate de fer d'une capacité totale de 1 500 Ah dans un système de 12 volts sont de série. Sur le toit, des panneaux solaires d'une puissance totale de 1 400 watts sont installés, ainsi que deux onduleurs de 3 000 watts chacun.

Pour l'eau, environ 352 litres d'eau douce sont disponibles, répartis en trois réservoirs. Le réservoir d'eaux usées ne contient qu'environ 117 litres. Même avec cette caravane hors réseau, des arrêts d'approvisionnement occasionnels sont donc nécessaires. Et cette désignation signifie de toute façon l'approvisionnement hors des raccordements fixes.

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Pour les mois d'hiver, MDC a également prévu un pack froid. Cela inclut des réservoirs d'eau douce et d'eaux usées chauffés, des conduites isolées, une batterie auto-chauffante et une salle d'eau chauffée. Cela devrait permettre au XT22HRT de rester opérationnel même lorsque le gel décourage d'autres campeurs de passer le week-end au bord d'un lac.

À l'intérieur, deux portes divisent le plan en trois zones. À l'avant se trouve la chambre séparée avec un lit double indépendant, au milieu la salle de bain avec douche séparée et toilettes à cassette, à l'arrière le grand salon avec cuisine. Le lit mesure environ 200 x 147 centimètres selon le constructeur. Le salon peut être converti en un autre couchage.

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À l'intérieur, personne n'a besoin d'improviser de manière compliquée : la cuisine comprend un grand réfrigérateur à compresseur encastré d'environ 283 litres, une cuisinière à gaz avec four et un micro-ondes. Deux climatiseurs et deux chauffages à gaz permettent des températures différentes dans le coin nuit et séjour.

Autant d'équipements et un format américain ont leur prix. Aux États-Unis, le nouveau XT22HRT est actuellement proposé à environ 165 000 dollars (soit l'équivalent de 147 500 euros). Selon le concessionnaire, des taxes, des frais d'immatriculation et de livraison s'ajoutent. Un prix final allemand ne peut être déduit de cela. Le rêve d'une sportsbar roulante personnelle est donc bien au-dessus de l'équipement de camping de base habituel.

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Pour ceux qui préfèrent quelque chose d'un peu plus discret mais toujours original, il existe également des alternatives de caravanes intéressantes. Le Beauer X6 se transforme en camping-car nettement plus spacieux grâce à un slide-out, tandis que l'Aboard T4 mise sur la propulsion électrique, une pompe à chaleur et un concept énergétique bien pensé. Deux voies qui nécessitent bien moins de place, de poids et de complications que le monstre MDC.

Il ne manque plus que le véhicule tracteur adéquat pour tracter l'ensemble !