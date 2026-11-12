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Un moteur Audi de 330 ch pour s'amuser en tout-terrain

Le KTM X-BOW ARROW est le premier SSV de la marque doté d'une traction tout-terrain et d'une série spéciale dont le prix avoisine les 91 000 euros.

Photo: KTM

Par: Eleonora Lilli

Publié par: Lucas Huaumé

12 Nov à 10:07

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Le KTM X-BOW quitte pour la première fois l'asphalte et la piste. Il fait ses débuts dans le monde des SSV avec l'ARROW, le premier véhicule tout-terrain à quatre roues de la marque autrichienne, avec des réservations ouvertes via le réseau de concessionnaires KTM X-BOW et en ligne.

Le nouveau modèle arrive après près de vingt ans consacrés aux voitures légères pour la route et le circuit, comme la KTM X-Bow et la X-Bow R. L'ARROW transpose cette expérience sur un terrain complètement différent, celui des véhicules utilitaires sportifs tout-terrain.

Moteur Audi et mécanique dérivée des rallyes

Le cœur de l'ARROW est un quatre cylindres 2.0 EA888 provenant d'Audi, couplé à une boîte de vitesses DSG à sept rapports. Les modèles de la série limitée de lancement visent une puissance maximale de 330 CV. La version de série s'arrête à 280 CV.

Des différentiels autobloquants avant et arrière complètent le châssis performant. La version limitée ajoute également un frein à main hydraulique à déverrouillage rapide d'origine sportive. L'habitacle est entièrement fermé, avec des sièges et ceintures à cinq points Sabelt et un climatiseur de série sur les modèles limités.

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Source: KTM

Le châssis est en acier chromolybdène avec des suspensions à double triangle sur les quatre roues. Le débattement vise à dépasser les 600 millimètres, avec des amortisseurs développés en collaboration avec KW Reiger.

Développement entre Dakar et rallye-raid

Le projet est né de la vision de Guillaume de Mévius, propriétaire de KTM X-BOW et pilote Dakar. À cette idée s'est joint le savoir-faire de KTM Components dans la construction de châssis tout-terrain, mûri dans les programmes Dakar de la marque. L'essai a été réalisé par le G Rally Team/KTM X-BOW Lab Team, l'équipe de course fondée par de Mévius en 2018, engagée aussi bien au Dakar qu'au Championnat du Monde Rallye-Raid FIA.

"Le G Rally Team/KTM X-BOW Lab Team a joué un rôle important dans le développement de l'ARROW", a déclaré de Mévius. "Je voulais créer le type de véhicule que j'aimerais conduire moi-même, avec la précision d'une voiture de performance mais capable d'affronter des terrains où une sportive ne peut pas aller."

Au développement a également contribué Puck Klaassen, pilote néerlandaise de 23 ans ayant grandi en Afrique du Sud, passée du motocross au rallye-raid jusqu'à une victoire d'étape au Dakar.

"Ce qui frappe immédiatement en conduisant l'ARROW, c'est à quel point on se sent connecté au terrain", a déclaré Klaassen. "On a la réactivité d'un véhicule de compétition, mais avec un niveau de confort qui le rend agréable à conduire même en dehors d'un contexte compétitif."

Prix, série limitée et livraisons

Le lancement se fait avec l'ARROW Black Limited Edition, limitée à 500 exemplaires numérotés dans le monde entier. Initialement réservée à une période de réservation exclusive, elle sera ensuite accessible aux clients privés. Le prix de départ est de 98 600 dollars (environ 91 000 euros au taux de change actuel), contre 59 800 dollars (environ 55 000 euros) pour la version standard.

Après l'édition de lancement, une version de production destinée à un public plus large sera disponible, avec des détails sur les prix, les spécifications et les équipements encore à annoncer. Les premières livraisons sont prévues pour la fin de 2027. Dans ce segment, des modèles comme la Rezvani Dune ont déjà montré à quel point le tout-terrain haute performance attire l'attention des constructeurs.

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