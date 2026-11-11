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Citroën CX Tissier Penthouse, le camping-car à six roues qu'on prenait pour une sportive

Ce Citroën CX GTi de 128 ch a été allongé à plus de six mètres pour créer un rare camping-car hydropneumatique

Photo: Motor1.com España

Par: José Guzmán

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

11 Nov à 14:02

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Une Citroën CX à six roues, avec salle de bain, douche et un réservoir d'eau de 166 litres. Cela pourrait sembler une blague, mais Citroën l'a présentée au Salon de Paris de 1980 comme le camping-car le plus rapide du monde. Et il est vrai que sous cette carrosserie allongée battait toujours un moteur de 128 CV.

Elle s'appelait CX Tissier Penthouse, et c'était l'œuvre de Pierre Tissier, un préparateur spécialisé dans l'allongement de la berline française jusqu'à la transformer en autre chose. Sur les quelque quatre-vingts unités qu'il a transformées, seules trois ont fini comme véhicules aménagés en camping-car.

Citroën CX Tissier Penthouse : un CX GTi converti en camping-car à six roues

La base mécanique était celle du Citroën CX GTi, la version sportive de la berline arrivée en 1977 avec injection Bosch L-Jetronic et 128 CV. Tissier n'a pas touché au moteur. Ce qui a changé, c'est tout ce qui se trouvait derrière l'habitacle original.

Pour soutenir une carrosserie qui dépassait les six mètres de longueur, Tissier allongeait le châssis et ajoutait un essieu arrière supplémentaire, d'où les six roues. Sur cette base, il montait une structure en fibre de verre servant de cellule habitable, avec suffisamment d'espace pour une cuisine, un salon et une salle de bain complète.

Le détail le plus frappant n'était pas esthétique. Citroën a autorisé les modifications et fourni les composants nécessaires pour étendre le fonctionnement des suspensions hydropneumatiques à l'essieu ajouté. Sans ce soutien technique, le poids supplémentaire de la carrosserie aurait été insupportable pour le châssis d'origine.

L'équipement du Citroën CX Tissier comprenait douche, bidet et toit électrique

À l'intérieur, le Penthouse se comportait comme une maison en miniature. Il y avait un canapé convertible en lit double, une cuisine avec plaques de cuisson à gaz, réfrigérateur, évier et même une cafetière expresso, ainsi qu'une télévision, un téléphone et un système audio avec cassette. Le toit relevable électriquement augmentait la hauteur intérieure sans altérer le profil aérodynamique en marche.

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La salle de bain, fournie par la firme Dubicamper, comprenait lavabo, toilette, douche et le fameux bidet, une chose inédite dans un camping-car de l'époque. Un générateur indépendant alimentait toute l'installation électrique, et des réservoirs séparés pour les eaux grises et noires complétaient une solution pensée pour l'autonomie totale.

La rareté du Penthouse explique sa cotation actuelle. En 2019, un autre CX Tissier à six roues s'est vendu aux enchères pour 9 536 euros, une somme modeste si l'on compare à l'exceptionnel de la mécanique. Un simple exemple de ce que peut coûter un exemplaire des presque quatre-vingts transformations que Tissier a réalisées sur la base du CX.

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