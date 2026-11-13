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Nissan améliore ses états financiers et prépare son nouveau plan pour 2027

Des résultats encourageants pour l'entreprise japonaise, qui présentera son nouveau plan industriel en février 2027.

Photo: Nissan

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

13 Nov à 09:18

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Nissan a clôturé le premier semestre de l'exercice fiscal 2026, terminé le 30 septembre, avec un bénéfice opérationnel de 80 milliards de yens (environ 451 120 000 euros), en amélioration de 107,7 milliards de yens (environ 607 535 700 euros) par rapport à la même période de l'année précédente. Les ventes mondiales se sont élevées à 1,41 million d'unités, avec des revenus consolidés de 6 072 milliards de yens.

La reprise est attribuée au plan de restructuration Re:Nissan, qui a généré des économies de coûts de 110 milliards de yens au cours du semestre. L'entreprise confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice fiscal, avec un bénéfice opérationnel attendu à 200 milliards de yens, et présentera en février 2027 un nouveau plan industriel qui succédera à Re:Nissan.

Les chiffres du semestre

Une reprise nette est également observée pour le bénéfice net trimestriel, passant de -106,2 à -43,5 milliards de yens grâce à des charges de restructuration moindres. Cela est dû principalement aux marchés américain et japonais, où des modèles comme les Rogue, Frontier, Pathfinder, Elgrand et Kicks ont soutenu les ventes.

Ivan Espinosa, président et PDG de Nissan, a commenté : "Les résultats du premier semestre montrent des signes encourageants sur les principaux marchés, en particulier aux États-Unis et au Japon. La Chine continue de représenter notre plus grand défi et nous devons rester agiles et prêts à nous adapter."

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Arrivée du nouveau plan

Pour la seconde moitié de l'exercice fiscal, Nissan prévoit un bénéfice opérationnel de 120 milliards de yens, soutenu par le lancement de nouveaux modèles et un mix produit plus favorable.

Parmi les nouveautés figurent la Rogue Hybrid aux États-Unis, les mises à jour de l'Elgrand et du Kicks au Japon, la Frontier Pro PHEV au Mexique et la nouvelle électrique Pixo en Europe, où arrivera également la Juke EV. Au Japon, les modèles Skyline et Patrol feront leurs débuts, tandis qu'en Europe, le renouvellement de la gamme se poursuivra après des modèles comme le X-Trail mis à jour pour 2026.

D'autres nouveautés arriveront également, pour lesquelles il faudra attendre février 2027, lorsque Nissan présentera son nouveau plan industriel.

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