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La Lamborghini Temerario devient encore plus bruyante avec son échappement Akrapovič

Akrapovič et Lamborghini reconfigurent l'échappement de la Temerario avec des composants en titane, une géométrie révisée et une isolation ciblée pour un son plus net.

Photo: Lamborghini

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

12 Nov à 18:37

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Le V8 de Lamborghini vient de trouver une nouvelle voix. La Temerario reçoit un échappement Akrapovič en titane conçu pour affiner le son de son V8 hybride 4,0 litres biturbo, et le constructeur a publié une vidéo teaser pour le prouver.

Ce système est présenté comme une amélioration acoustique, et non comme un kit de puissance. Lamborghini l'a conçu avec une géométrie interne révisée. Le moteur en dessous peut déjà atteindre 10 000 tr/min, ce qui rend le réglage de l'échappement particulièrement sensible ici.

Lamborghini Temerario Avec Échappement Titanium Akrapovic

Photo par : Lamborghini

Qu'est-ce qui change ?

Le système en titane d'Akrapovič remplace les tuyaux par des diamètres plus grands, des collecteurs sur mesure et une architecture de silencieux retravaillée par rapport à la configuration standard. Lamborghini indique que la disposition a été calibrée pour accentuer des fréquences spécifiques plutôt que simplement augmenter le volume de manière générale.

La gestion de la chaleur fait également partie du cahier des charges. Une isolation complète maintient les températures sous contrôle autour des sections les plus chaudes du système, un détail important sur un V8 hybride travaillant déjà à des régimes élevés soutenus.

Ce n'est pas la première collaboration entre Akrapovič et Lamborghini. Les entreprises travaillent déjà ensemble sur des systèmes en titane pour l'Urus et la famille Huracan, donc l'application sur le Temerario prolonge un partenariat existant.

Le système n'ajoute ni puissance, ni réduction de poids, ni prix publié, du moins selon ce qui a été confirmé. Ce sont les questions que chaque lecteur se posera. Lamborghini n'a pas encore répondu publiquement à aucune d'entre elles.

Lamborghini Temerario Alleggerita

Photo par : Lamborghini

Le V8 de 907 ch derrière la nouvelle bande sonore

Le V8 biturbo de 4,0 litres du Temerario a été développé à Sant'Agata Bolognese et constitue le cœur du groupe motopropulseur hybride de la voiture, avec une puissance combinée de 907 chevaux. Cette puissance place le Temerario fermement dans la conversation actuelle des modèles phares de Lamborghini. Les discussions autour d'un possible Temerario Sterrato restent encore au stade de rumeurs pour une future déclinaison tout-terrain.

Un V8 qui monte à 10 000 tr/min se comporte différemment à la sortie de l'échappement qu'un moteur conventionnel, avec un caractère sonore qui change à mesure que l'aiguille monte. C'est la plage sur laquelle Akrapovič dit avoir accordé le nouveau système, et non un ralenti plus bruyant ou un grondement plus bas.

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Lamborghini a déjà présenté le Temerario sous plusieurs formes cette année, y compris la collection Temerario Tettonero et une voiture de police Temerario construite pour la patrouille autoroutière italienne. L'échappement Akrapovič ajoute une dimension d'ingénierie à une gamme qui a principalement été axée sur les éditions spéciales et les styles de carrosserie.

Pour l'instant, l'échappement existe en tant qu'option annoncée sans prix ou dates de disponibilité confirmés sur le marché américain. La vidéo teaser de Lamborghini est la seule preuve publique de l'installation du système sur une voiture, et le constructeur n'a pas précisé quand les acheteurs pourront le commander.

Source: Lamborghini

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