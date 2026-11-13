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Bentley dévoile les voitures de commémoration 2026 avec une histoire puissante derrière elles

Les Bentayga Extended Wheelbase Artenara et Supersports portent les mots de McCrae et les symboles du coquelicot, façonnés avec le réseau des forces armées BeReady de Bentley.

Photo: Bentley

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

13 Nov à 14:56

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Bentley Motors fabrique certaines des voitures les plus chères au monde, et le 11 novembre 2026, elle a présenté deux modèles qu'elle ne vendra jamais. Un Bentayga Extended Wheelbase Artenara et une Bentley Supersports ont été dévoilés à la Race of Remembrance de Mission Motorsport à Anglesey, au nord du Pays de Galles, arborant des œuvres d'art au lieu d'une étiquette de prix.

Les employés de Bentley les appellent « nos voitures coquelicot ». Ce duo rend hommage à 17 collègues morts en servant la nation pendant la guerre. Leur carrosserie s'inspire directement du poème de John McCrae de 1915, « Au champ d'honneur ».

Les Deux Voitures Coquelicot

Bentley Bentayga EWB Artenara Et Supersports Poppy Cars

Photo par : Bentley

L'équipe de design de Bentley a conçu les voitures avec le réseau BeReady, le groupe interne de l'entreprise soutenant les employés liés aux forces armées. L'œuvre extérieure n'est pas un simple habillage pour un événement. C'est une pièce réfléchie centrée sur la paix, la réflexion et la résilience.

Robin Page, le directeur du design de Bentley, a décrit le projet en termes qui vont au-delà du style. « Le design est souvent jugé par son apparence, mais sa plus grande valeur réside dans ce qu'il nous fait ressentir », a-t-il déclaré.

'Ces voitures ont été créées pour inspirer la réflexion, servant de rappel visible que le souvenir ne se limite pas à un seul jour, mais est un héritage qui doit être transmis et partagé par chaque génération.'

Chris Cole, directeur de la ligne de produits de Bentley, a décrit l'artisanat dans les mêmes termes. « Les véhicules de commémoration démontrent comment l'artisanat peut être utilisé pour raconter des histoires importantes », a déclaré Cole.

'Chaque détail a été soigneusement créé pour honorer ceux qui ont servi, créant un symbole durable de souvenir, de respect et d'appréciation.'

Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large de Bentley sur ce front. L'entreprise a obtenu le statut Gold Employer Recognition Scheme en 2026, le plus haut niveau décerné aux employeurs qui soutiennent la communauté des forces armées. Les collègues de la ligne de production ont également crocheté des coquelicots à la main pour collecter des fonds pour la Royal British Legion.

Galerie: Bentley Bentayga EWB Artenara et Supersports Poppy Cars

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Source: Bentley

Bentayga Artenara et Supersports : L'Histoire du Design

Mettre le poème de McCrae sur une plateforme de production est une commande inhabituelle, et les deux styles de carrosserie offrent des toiles différentes. La Supersports est le modèle phare de performance de Bentley. Le Bentayga Extended Wheelbase privilégie une présence plus longue et plus formelle, adaptée à un thème de réflexion.

Aucune voiture n'est une création unique destinée à la vente, mais les deux sont des commandes uniques, plus proches dans l'esprit de la Continental GT tribute construite pour honorer des jalons passés.

Les voitures n'étaient pas le seul hommage à Anglesey. L'événement de Mission Motorsport comportait également une Mazda poppy art car construite sur une Mk1 MX-5 de 1995, effectuant des tours de démonstration pendant le même week-end.

Ce week-end-là était la Race of Remembrance de 12 heures, un événement d'endurance au circuit de Trac Môn Anglesey qui a attiré plus de 50 équipes et 150 pilotes, avec une pause dans la course pour un service de commémoration dans la voie des stands. Quatre-vingt-six ans après la bataille d'Angleterre, le paddock s'est arrêté pour cela de toute façon.

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