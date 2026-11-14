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La nouvelle supercar essence de Porsche est sur le Nürburgring
Elle fait entendre le son de son mystérieux moteur
Photo: Porsche
Par: Massimo Grassi
Publié par: Lucas Huaumé
14 Nov à 13:35
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La Porsche Mission S a eu la malchance de faire ses débuts pratiquement en même temps que la Tesla Roadster et, contrairement à la supercar américaine, la voiture allemande ne fait pas de cabrioles, ne décolle pas du sol et n'a pas de fusées d'origine spatiale. Mais l'effet « wow » de l'allemande est bien plus (littéralement) ancré au sol : un moteur à essence, pour le plus grand plaisir de tous les passionnés.
Mais à Zuffenhausen, personne n'a parlé de moteur : de la cylindrée à l'architecture, les lèvres restent scellées. Cependant, ce qui anime la Porsche Mission S s'est fait entendre lors de ses débuts et revient maintenant à chanter dans une vidéo espion, tournée au Nürburgring, et publiée sur le profil Instagram Willco Blok.
La voix en crescendo
Contrairement à ce qui s'est passé à New York, où la Porsche Mission S a été démarrée pour ensuite rester immobile, le long des 20 et quelques kilomètres du circuit allemand elle s'est bien déplacée, faisant ainsi entendre comment son moteur mystérieux (le V8 de la 963 LMDh ? Un inédit 8 cylindres boxer ? Qui sait) change de tonalité selon la pression sur l'accélérateur. Musique aux oreilles de ceux qui ne veulent pas céder à l'électrique.
La présence de la Mission S au Nürburgring ne doit cependant pas laisser penser à un lancement imminent de la version de série (même limitée) de la nouvelle supercar. Son rôle n'est pas d'anticiper un modèle prévu pour la production, mais d'introduire une nouvelle plateforme à moteur central pour les futures super sportives. Donnant également quelques indices sur ce que pourrait être leur style.
Porsche Mission S
Photos Par : Porsche
Porsche Mission S
Photo de : Porsche
Un design, celui de la Porsche Mission S, qui mélange passé (les références aux différentes 959, 917k et ainsi de suite sont nombreuses) et inspirations complètement nouvelles et inédites.
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