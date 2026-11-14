Accueil

Porsche

Actualités

La nouvelle supercar essence de Porsche est sur le Nürburgring

Elle fait entendre le son de son mystérieux moteur

Photo: Porsche

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

14 Nov à 13:35

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

La Porsche Mission S a eu la malchance de faire ses débuts pratiquement en même temps que la Tesla Roadster et, contrairement à la supercar américaine, la voiture allemande ne fait pas de cabrioles, ne décolle pas du sol et n'a pas de fusées d'origine spatiale. Mais l'effet « wow » de l'allemande est bien plus (littéralement) ancré au sol : un moteur à essence, pour le plus grand plaisir de tous les passionnés.

Mais à Zuffenhausen, personne n'a parlé de moteur : de la cylindrée à l'architecture, les lèvres restent scellées. Cependant, ce qui anime la Porsche Mission S s'est fait entendre lors de ses débuts et revient maintenant à chanter dans une vidéo espion, tournée au Nürburgring, et publiée sur le profil Instagram Willco Blok.

La voix en crescendo

Contrairement à ce qui s'est passé à New York, où la Porsche Mission S a été démarrée pour ensuite rester immobile, le long des 20 et quelques kilomètres du circuit allemand elle s'est bien déplacée, faisant ainsi entendre comment son moteur mystérieux (le V8 de la 963 LMDh ? Un inédit 8 cylindres boxer ? Qui sait) change de tonalité selon la pression sur l'accélérateur. Musique aux oreilles de ceux qui ne veulent pas céder à l'électrique.

La présence de la Mission S au Nürburgring ne doit cependant pas laisser penser à un lancement imminent de la version de série (même limitée) de la nouvelle supercar. Son rôle n'est pas d'anticiper un modèle prévu pour la production, mais d'introduire une nouvelle plateforme à moteur central pour les futures super sportives. Donnant également quelques indices sur ce que pourrait être leur style.

Porsche Mission S

Photos Par : Porsche

Porsche Mission S

Photo de : Porsche

Un design, celui de la Porsche Mission S, qui mélange passé (les références aux différentes 959, 917k et ainsi de suite sont nombreuses) et inspirations complètement nouvelles et inédites.

Lire aussi

La nouvelle Porsche de la police de Dubaï n'est pas si nouvelle que ça

Supercar du futur, entre courbes sculptées et lignes tendues

Partager cette actualité

Tendances





Lamborghini dépose deux noms extravagants, suggérant ses prochaines supercars





Le nouveau Kia Sportage se prépare à changer





La Lamborghini Temerario devient encore plus bruyante avec son échappement Akrapovič





Nissan améliore ses états financiers et prépare son nouveau plan pour 2027

Dernières actualités

La nouvelle supercar essence de Porsche est sur le Nürburgring 14 Nov - Photos Espion

Geely prêt à démarrer sa production en Europe 14 Nov - News

Lamborghini dépose deux noms extravagants, suggérant ses prochaines supercars 14 Nov - Brevets

Mazda 2027, toutes les nouveautés à venir 13 Nov - Anticipation

Stellantis bat Volkswagen et BYD : voici qui vend le plus d'autos 13 Nov - Marché

Pourquoi certaines voitures restent belles même après vingt ans 13 Nov - Design

Bentley dévoile les voitures de commémoration 2026 avec une histoire puissante derrière elles 13 Nov - Design

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Le patron de Porsche n'apprécie pas les coups marketing de Tesla





Geely prêt à démarrer sa production en Europe





La nouvelle Porsche de la police de Dubaï n'est pas si nouvelle que ça





Lamborghini dépose deux noms extravagants, suggérant ses prochaines supercars





Supercar du futur, entre courbes sculptées et lignes tendues





Mazda 2027, toutes les nouveautés à venir





La Porsche 964 de STOCCARDA regorge de carbone et de détails de course