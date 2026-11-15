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Les hybrides chinois se répandent en Europe, voici pourquoi

Le modèle hybride rechargeable BYD Seal U domine les immatriculations de voitures hybrides, arrivant en masse de Chine avant même l'entrée en vigueur des nouveaux quotas européens.

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

15 Nov à 09:11

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Vous ne l'avez probablement pas remarqué, mais ces derniers mois, les constructeurs automobiles chinois ont considérablement accéléré les expéditions de voitures hybrides vers l'Europe, avec une augmentation significative au cours du troisième trimestre de 2026. Une décision prise non pas tant pour répondre aux besoins du marché, mais pour anticiper les décisions de l'Union européenne, qui envisage de fixer un quota d'importations en provenance de Chine.

Selon les informations rapportées par Automotive News citant les données de Dataforce, le BYD Seal U DM-i (la version plug-in du SUV chinois) s'est classé premier parmi les voitures hybrides les plus vendues en Europe au cours des neuf premiers mois de 2026.

Mieux vaut prévenir que guérir

Comme mentionné, le nombre élevé d'exportations en provenance de Chine a un motif commun : atteindre le marché européen avant l'introduction du nouveau quota communautaire qui, selon les estimations, devrait réduire de plus de 50 % les volumes d'importation actuellement garantis aux constructeurs chinois. Le BYD Seal U DM-i n'est évidemment pas le seul modèle à avoir renforcé les expéditions, d'autres SUV plug-in comme le Lepas L8 ont également débarqué en masse ces derniers mois.

BYD Seal U DM-i

Selon les données de Dataforce rapportées par Automotive News, au cours des neuf premiers mois de l'année, les immatriculations de véhicules full hybrid et hybrides plug-in des constructeurs chinois ont augmenté de 191 %, pour un total de 411 479, tandis que les ventes totales de véhicules chinois ont doublé, atteignant 758 527 unités.

Le nouveau quota communautaire décidé par l'Europe marquera naturellement un tournant important pour les stratégies commerciales des constructeurs chinois, pour lesquels s'annoncent des mois d'ajustements des volumes d'importation, ce qui influencera la disponibilité des différents modèles. Le sujet est également lié au débat sur les taxes aux hybrides plug-in chinois que l'Union européenne envisage depuis des mois.

Un front distinct mais lié à celui des quotas, tous deux conçus pour ralentir la pénétration des marques chinoises dans le segment électrifié. C'est pourquoi de plus en plus de constructeurs se tournent vers l'Europe pour de nouvelles usines, afin d'éviter d'éventuelles pénalisations sur les exportations.

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