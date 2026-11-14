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Lamborghini dépose deux noms extravagants, suggérant ses prochaines supercars

Les dépôts européens pour Atrevido et Delirio rappellent les marques Revuelto, Fenomeno et Armero passées sans confirmer de modèle de production Lamborghini spécifique.

Par: Brian Potter

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

14 Nov à 10:04

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Lamborghini a déposé deux nouveaux noms de marque en Europe : Atrevido et Delirio, et aucun des deux n'est lié à une voiture annoncée. Les dépôts couvrent les véhicules de tourisme et les marchandises connexes, le type de documents que Lamborghini a utilisé auparavant pour protéger des noms des années avant une révélation.

Il est pour l'instant incertain si l'un ou l'autre de ces noms aboutira à un modèle de production. Sur la base des modèles de dépôt passés de Lamborghini, il y a une réelle chance qu'au moins l'un d'eux se retrouve sur le sol d'une concession d'ici un ou deux ans.

Ce que couvrent les dépôts d'Atrevido et Delirio de Lamborghini

Production de la Lamborghini Revuelto

Lamborghini a déposé les deux marques verbales auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle sous la catégorie des voitures de tourisme et des véhicules terrestres motorisés. Le dépôt lui-même ne nomme ni véhicule ni programme.

Les documents s'étendent également à l'électronique, aux modèles réduits, aux vêtements et aux jouets, la traditionnelle suite de marchandises qui accompagne une voiture d'affiche dans les boutiques de cadeaux. Cette gamme ne confirme pas un calendrier de production. Cependant, elle correspond à la manière dont Lamborghini a protégé les noms de modèles passés avant de s'y engager publiquement.

Atrevido signifie "audacieux" ou "courageux" en espagnol, et c'était le nom d'un taureau Osborne pâle et tacheté qui a combattu à Las Ventas à Madrid en 1966. Le nom n'est pas nouveau dans l'orbite de Lamborghini non plus : un ancien directeur du design l'a utilisé pour un concept étudiant en 2014.

Delirio est un mot italien et espagnol signifiant "délire", un mot qui en italien courant peut décrire une foule perdant son sang-froid. Delirio n'a aucune connexion documentée avec la corrida.

Ce que révèlent Revuelto, Fenomeno et Armero sur le calendrier

Lamborghini Fenomeno Roadster

Photo : Lamborghini

Lamborghini a déposé le nom Revuelto en Italie et dans l'UE le 25 mai 2022, environ dix mois avant le lancement du modèle phare hybride V12. Cet intervalle est le précédent le plus proche pour savoir à quelle vitesse une marque déposée peut devenir une réalité sur un stand.

Le duo le plus instructif est arrivé en avril 2025, lorsque Lamborghini a déposé Fenomeno et Armero ensemble. Fenomeno est devenu une vraie voiture en quelques mois, un modèle en édition limitée de 30 unités dans le monde entier sous le programme Few-Off de la marque.

Armero, déposé le même jour, n'est apparu sur aucun véhicule depuis. Deux noms déposés ensemble, un est devenu une voiture et l'autre non. C'est exactement l'incertitude qui entoure Atrevido et Delirio aujourd'hui.

Le PDG de Lamborghini, Stephan Winkelmann, a déjà averti de ne pas supposer que chaque nom de marque déposé est lié à un produit spécifique à court terme. Les rumeurs Temerario Sterrato montrent le même schéma, un nom circulant bien avant que quelque chose ne soit confirmé.

Atrevido et Delirio sont enregistrés uniquement dans l'UE, sans dépôt correspondant aux États-Unis pour l'instant.

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