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Jeep met aux enchères un Wrangler unique en son genre, doté d'une puissance de 705 chevaux

Ce dernier Jeep Wrangler Commando 392 associe 705 chevaux à une vente aux enchères sans réserve qui envoie chaque dollar collecté à l'USO.

Photo: Jeep

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

15 Nov à 18:51

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Jeep a construit 250 exemplaires du Wrangler Commando 392, dont 249 ont été réservés exclusivement aux membres éligibles des forces armées américaines et aux vétérans. Le dernier est maintenant mis aux enchères, et tout le monde peut enchérir dessus.

Les enchères ont débuté le 11 novembre 2026 et se poursuivent jusqu'au 22 novembre. Le Jeep de 705 chevaux sera attribué au plus offrant sur Bring a Trailer, et chaque dollar récolté ira à la United Service Organizations.

Mopar Insiders a rapporté que la vente se fait sans réserve, donc le véhicule sera vendu quel que soit le montant des enchères. L'enchère gagnante ainsi que les frais d'acheteur de Bring a Trailer iront à l'USO, une organisation qui soutient les militaires et leurs familles depuis des décennies.

Jeep Wrangler Commando 392

Photos Par : Jeep

Jeep Wrangler Commando 392

Photos par : Jeep

Le Seul Exemplaire Public

Plus de 4 700 candidatures ont été reçues pour les 249 Commando 392 réservés aux militaires éligibles et aux vétérans. Jeep a gardé les choses simples pour l'unité destinée au public : construire un exemplaire supplémentaire, le peindre différemment, et laisser les profits accomplir ce que les 249 autres véhicules n'ont pas pu faire.

Le PDG de Jeep, Branden Coté, a souligné l'aspect caritatif. Il a déclaré :

'Ce dernier véhicule est destiné à honorer les personnes qui servent tout en récoltant des fonds pour une organisation qui soutient la communauté militaire depuis des générations.'

Le véhicule arbore une peinture vert armée avec des graphismes Commando et USO, ainsi que des roues au finition bronze, un look qui le distingue de la déco camouflage des 249 unités réservées aux militaires et vétérans. C'est une pièce unique dans un programme déjà limité, conçu comme vitrine pour la collecte de fonds de l'USO.

Jeep a déjà utilisé des partenariats caritatifs et des séries limitées, y compris des constructions présentées lors de l'Easter Jeep Safari. La vente aux enchères du Commando 392 suit ce même principe en tant que véhicule emblématique servant également à collecter des fonds.

Galerie: Jeep Wrangler Commando 392

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Source: Jeep

Hemi V8 Avec 705 Ch

Chaque Commando 392 commence comme un Wrangler 392 quatre portes avec un V8 Hemi de 6,4 litres, une boîte automatique à huit rapports et le système de transmission intégrale de Jeep, évalué à 470 chevaux et 637 Nm de couple en sortie d'usine. Le camion aux enchères n'est pas d'origine.

Fox Factory Vehicles a installé un compresseur Whipple de 3,0 litres, portant la puissance à 705 chevaux, soit une augmentation de 235 chevaux par rapport au 392 standard. C'est le même fournisseur qui s'est occupé de la suspension du camion.

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L'équipement tout-terrain comprend une suspension JKS de 3,5 pouces et des amortisseurs Fox 3.0 à dérivation interne, réglés pour le poids supplémentaire et l'adhérence des pneus Nitto Ridge Grappler de 37 pouces. Ces pneus sont montés sur des roues de 17 pouces capables de bloquer le talon, conçues pour supporter des pressions plus basses en tout-terrain sans perdre le talon.

Jeep a récemment été active dans l'association de la puissance des gros V8 avec les équipements du Wrangler, incluant le concept Wrangler Scrambler SRT présenté plus tôt ce mois-ci au SEMA. Le Commando 392 est un camion basé sur la production que quelqu'un possédera une fois les enchères terminées le 22 novembre.

Source: Jeep

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