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Le Nissan Qashqai se pare d'autocollants « Y2K » pour son 20e anniversaire

La version unique du Nissan Qashqai arbore une livrée sticker bomb Y2K et un intérieur personnalisé pour célébrer deux décennies de succès

Photo: Nissan

Par: Fabio Gemelli

Publié par: Lucas Huaumé

17 Nov à 11:14

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Nissan a recouvert un Qashqai d'autocollants colorés pour célébrer deux décennies d'un modèle qui a inventé un segment.

La carrosserie devient une toile dense de graphismes néon inspirés des années 2000, conçue avec l'artiste numérique @heymoonly. Le résultat est une véritable "Art Car" au style Y2K, pensée pour évoquer l'énergie et l'optimisme culturel de la décennie où le crossover est né.

Pur style "Années 2000" à l'extérieur comme à l'intérieur

L'opération ne s'arrête pas à la carrosserie. À l'intérieur de l'habitacle, on trouve des housses de siège en velours, un couvre-volant coloré, des CD de musique pop de l'époque et même un iPod fonctionnel avec une playlist dédiée à ces années.

Galerie: Nissan Qashqai "sticker bomb" Y2K par @heymoonly

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Source: Nissan

En plus de la livrée commémorative, Nissan lance également la Qashqai Heritage Collection, une archive numérique avec des croquis originaux, des photos d'époque et des vidéos historiques du modèle.

Vingt ans de ventes et le lancement qui a changé le marché

L'histoire du modèle commence au Salon de Genève 2004, où Nissan a présenté le concept. Le lancement en série a eu lieu au Salon de Paris 2006 et les ventes en Europe ont commencé en février 2007.

Depuis lors, la Nissan Qashqai est une référence dans le segment : elle allie l'habitabilité d'une berline compacte à la position de conduite surélevée typique des SUV.

Galerie: Les 20 ans du Nissan Qashqai

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Source: Nissan

Les chiffres mondiaux témoignent d'un succès rare dans l'industrie automobile. Selon Nissan, en octobre 2026, la famille Qashqai a dépassé 7,3 millions d'unités vendues dans le monde, dont 4,1 millions en Europe. Le modèle a également récolté plus de 110 prix internationaux, dont plus de 20 titres de Voiture de l'Année.

La production a débuté dans l'usine britannique de Sunderland en 2006, puis s'est étendue à Kyushu au Japon l'année suivante et à la coentreprise Dongfeng Nissan en Chine à partir de 2008. En Chine, le Qashqai de deuxième génération est resté au catalogue sous le nom de Qashqai Classic jusqu'en 2024, date à laquelle il a été mis à jour et renommé Qashqai Glory, toujours en vente. Le modèle est commercialisé, sous des noms différents selon les marchés, dans plus de 100 pays à travers le monde.

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