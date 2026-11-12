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Le Nissan Qashqai a 20 ans : 4 millions d’unités vendues et un avenir qui reste à écrire

De l'Almera B32A, finalement abandonnée, au crossover mondial, le Nissan Qashqai célèbre ses 4 millions de ventes en Europe et se tourne vers la quatrième génération.

Photo: Nissan

Par: Fabio Gemelli

Publié par: Lucas Huaumé

12 Nov à 16:14

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Au début des années 2000, Nissan a annulé un projet sur lequel des dizaines de personnes travaillaient depuis des années. Il s'agissait d'une berline portant le nom de projet B32A, conçue pour remplacer l'Almera.

Les chiffres de rentabilité n'étaient pas satisfaisants et l'équipe a dû repartir de zéro avec le même objectif de vente. De cet échec est né, quelques années plus tard, le Qashqai, le crossover qui a changé la perception du SUV compact en Europe. Aujourd'hui, le modèle a dépassé 4 millions d'unités vendues en Europe depuis son lancement en 2006, un objectif annoncé en juillet 2026.

L'histoire du Qashqai est aussi celle d'un nom que personne, initialement, ne savait comment écrire ni comment prononcer. Matthew Weaver, directeur du design mondial chez Nissan, raconte avoir été le premier en Europe à voir le nom sur une plaque prototype. Il a corrigé l'orthographe pensant à une faute. Il a ensuite découvert qu'il s'agissait du nom d'une tribu nomade iranienne.

Au Japon, où la prononciation étrangère créait de la méfiance, le modèle fut vendu sous le nom de Dualis. En Europe, en revanche, ce nom "impossible" a fini par devenir une part du succès du Qashqai. Découvrons ces "anecdotes" que Nissan nous a révélées lors d'une table ronde dédiée précisément aux vingt ans du Qashqai.

D'un échec à une nouvelle catégorie

Lorsque le projet B32A, héritier de la Nissan Almera, fut annulé, les équipes de recherche et développement, de planification produit et de design ont dû repenser toute la stratégie de Nissan pour l'Europe. Pierre Loing, à l'époque vice-président de la planification produit et aujourd'hui directeur des projets spéciaux et membre du conseil d'administration, se souvient que la gamme de la marque était une copie en version réduite de celle des grands constructeurs généralistes.

Projet Nissan B32A

Photo : Nissan

Il y avait trop de modèles et peu de notoriété pour chacun. La solution fut de se tourner vers un segment qui émergeait déjà aux États-Unis avec le Murano, lancé en 2002. Il fallait une voiture qui allie l'apparence surélevée et la sécurité perçue des SUV à l'efficacité et la maniabilité d'une citadine.

Le résultat fut une voiture que, littéralement, personne ne savait comment classer. David Moss, aujourd'hui senior vice-président R&D au centre technique de Nissan à Cranfield, raconte que lors de la préparation du concept-car Qashqai pour le Salon de Genève 2004, les techniciens ont augmenté la garde au sol du prototype centimètre par centimètre.

Nissan Qashqai Concept (2004)

David Moss – Vice-président senior, Recherche & Développement

Ils ont observé les réactions perplexes des mécaniciens, qui n'avaient jamais vu rien de tel. Un dirigeant japonais a résumé le concept par une phrase restée dans l'équipe : ce n'était pas un SUV abaissé, mais une berline surélevée. C'est à ce moment-là, plus que dans un communiqué, que la catégorie crossover est véritablement née.

L'accueil froid et le boom soudain

La version de série a été présentée à la presse le 6 septembre 2006 lors d'un événement à Paris. Quelques jours plus tard, elle fut exposée pour la première fois au public au Mondial de l'Automobile, le Salon de Paris ouvert aux visiteurs.

Matthew Weaver – Directeur exécutif mondial du design

Photo : Nissan

La réaction initiale de la presse britannique et irlandaise fut tiède, voire ouvertement critique. Un célèbre présentateur télé a appelé la voiture "Nissan Kumquat". D'autres observateurs se demandaient quel pouvait être l'intérêt d'un SUV incapable de s'aventurer en véritable tout-terrain.

Nissan avait fixé un objectif interne de 100 000 unités par an en moyenne pour le marché européen. Les ventes réelles ont démenti tout scepticisme et le premier objectif de 100 000 immatriculations a été atteint en seulement neuf mois.

Nissan Qashqai première génération

Nissan Qashqai+2 première génération

Nissan Qashqai première génération (restylage)

Nissan Qashqai deuxième génération

Photos Par : Nissan

Photo De: Nissan

L'usine de Sunderland, où le véhicule est produit depuis fin 2006, est rapidement passée de deux à trois équipes de production dès juillet 2008 pour répondre à la demande. En 2012, l'usine a atteint son volume record avec plus de 510 000 véhicules produits en un an, dont 310 000 Qashqai.

La moyenne des ventes européennes dans les années suivantes, selon Loing, s'est établie autour de 230 000 unités par an. C'est plus du double de l'objectif initial, un succès qui a porté le total des livraisons européennes à 4 millions.

Pierre Loing – Directeur Projets Spéciaux & Membre du Conseil

Photo: Nissan

La contribution économique sur le territoire britannique est estimée par Nissan à 2,8 milliards de livres sterling par an, soit environ 3,35 milliards d'euros. L'impact économique compte environ 6 000 employés directs entre Sunderland et le centre de recherche de Cranfield et une filière impliquant des centaines de milliers de personnes.

Les chiffres d'aujourd'hui et la technologie e-POWER

Le modèle a recueilli plus de 110 distinctions internationales dans son histoire. Parmi celles-ci figurent 20 titres de Voiture de l'année décernés dans plusieurs pays.

Nissan Qashqai deuxième génération (restylage)

Photo: Nissan

Depuis la troisième génération, le système e-POWER fonctionne avec une batterie de 1,2 kWh associée à un générateur à essence. Les roues sont entraînées exclusivement par le moteur électrique, avec une conduite plus proche de celle d'une voiture électrique pure que d'un hybride traditionnel.

Le moteur thermique de la troisième génération e-POWER atteint une efficacité thermique de 42 %. C'est une valeur que Moss considère comme au sommet pour un moteur à combustion interne de grande série.

Nissan Qashqai troisième génération

Nissan Qashqai troisième génération (restylage)

Nissan Qashqai troisième génération (restylage), l'intérieur

Photos Par: Nissan

Photo De: Nissan

Les émissions de CO2 descendent jusqu'à 98 grammes par kilomètre dans le cycle WLTP, avec une autonomie déclarée allant jusqu'à 1 280 km. Lors d'un test officiel sur parcours réel entre Land's End et John O'Groats, les deux extrémités du Royaume-Uni, un exemplaire e-POWER a consommé 3,76 litres pour 100 km avec un réservoir de 55 litres.

Le chiffre représente une amélioration par rapport aux 4,2 litres obtenus des années auparavant avec un diesel de génération précédente. En Colombie, un autre test a enregistré un record Guinness d'autonomie de 1 980 km avec un seul plein.

Système e-POWER de troisième génération, en attente de la quatrième

Photo: Nissan

Ce qu'il reste à comprendre sur l'avenir du modèle

À la question sur la quatrième génération de Qashqai, Loing a répondu avec la prudence typique des communications officielles de Nissan. Il s'est contenté de confirmer que le développement du produit ne s'arrête jamais et que l'équipe continue d'étudier l'évolution des habitudes des clients.

Moss a ajouté que la technologie e-POWER a encore des marges d'amélioration. Il ne s'est cependant pas prononcé sur des délais ou des solutions spécifiques comme une version plug-in avec une batterie plus grande.

Trois générations de Nissan Qashqai en vingt ans

Photo : Nissan

Sur le front électrique pur, Nissan a réaffirmé qu'elle maintient ouvertes plusieurs options de groupe motopropulseur. La marque propose déjà l'électrique, l'hybridation légère et l'e-POWER sur d'autres modèles de la gamme. En juin 2026, elle a cependant suspendu le développement d'un Qashqai entièrement électrique destiné à l'usine de Sunderland.

Vingt ans après l'annulation du projet B32A, le pari de créer une catégorie inexistante a mieux tenu que prévu. La concurrence arrivée dans les années suivantes, de la Peugeot 3008 à la Volkswagen Tiguan, est décrite par l'équipe Nissan comme un stimulant pour innover.

Un terrain de jeu qui, comme le rappelle également l'évolution du segment crossover, a redéfini les frontières entre berline, hatchback et SUV.

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