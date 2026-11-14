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La Lamborghini Diablo spéciale du Brunei est à vendre

Blanche avec intérieur bleu, cette Diablo SE30 a appartenu à la famille royale du Brunei. Et elle vaut énormément

Photo: RM Sotheby's

Par: Alberto Carmone

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

14 Nov à 14:15

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Une Lamborghini Diablo aussi rare n'avait (presque) jamais été vue. Il s'agit de la SE30 qui a été mise aux enchères par RM Sotheby's le 31 octobre dernier, et qui se présente aux collectionneurs avec une combinaison plus unique que rare : carrosserie Bianco Impacto et habitacle en alcantara bleu.

Mais c'est aussi son histoire qui rend cet exemplaire incontournable. Selon la documentation officielle, il s'agit d'un modèle provenant de la famille royale du Brunei.

Un cadeau d'anniversaire exceptionnel

L'histoire de la SE30 commence en 1993, lorsque Lamborghini célèbre son trentième anniversaire avec une Diablo encore plus extrême. La recette mise sur les performances, par le biais d'interventions mécaniques et d'une réduction de poids.

Lamborghini Diablo SE30 (1994)

Photo : RM Sotheby's

Le V12 de 5,7 litres atmosphérique reçoit une alimentation revue, des collecteurs d'admission en magnésium et un échappement plus libre, atteignant 525 CV. La traction est arrière, sans le système intégral de la VT contemporaine.

La recherche de légèreté implique des panneaux en fibre de carbone et des fenêtres en matériau plastique, tandis que la climatisation et la direction assistée sont sacrifiées. Le poids indiqué est de 1 428 kg, soit environ 180 kg de moins que la VT. La production s'arrête à 150 exemplaires.

Du Brunei aux routes de Nouvelle-Zélande

Le châssis RLA12122, protagoniste de la vente aux enchères, est complété à Sant'Agata Bolognese le 26 juin 1995, bien que le catalogue d'enchères identifie la voiture comme un modèle de 1994.

Lamborghini Diablo SE30 (1994), l'intérieur

Photo : RM Sotheby's

Seules trois autres SE30 sont nées avec la même combinaison Bianco Impacto et Bleu Alcantara, mais aucune d'elles n'a le volant à droite. Après sa livraison via Lamborghini GB, la voiture atteint le Brunei, où elle reste jusqu'au début des années 2000.

Lamborghini Diablo SE30 (1994), le V12

Photo : RM Sotheby's

La prochaine étape est la Nouvelle-Zélande. Elle est achetée par Sir Colin Giltrap, entrepreneur automobile et soutien de pilotes comme Scott Dixon et Brendon Hartley. La Diablo est enregistrée dans le pays en septembre 2002 et en mars 2006, elle passe au vendeur actuel par l'intermédiaire de Lamborghini Auckland.

Un passé royal, une estimation millionnaire

La voiture de la vente aux enchères a parcouru 12 396 km et l'exemplaire est accompagné de manuels, de la documentation de garantie, d'une housse de voiture, de ceintures de compétition et du volant original.

Mais combien peut-elle valoir ? RM Sotheby's propose une estimation de 1,3 million de livres, soit environ 1,55 million d'euros et apparemment elle est toujours en vente. En d'autres termes, cette Diablo pourrait valoir presque le triple d'une Revuelto moderne. Et vous, seriez-vous tenté par cette offre ?

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Galerie: Lamborghini Diablo SE30 (1994)

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Source: RM Sotheby's

Source: RM Sotheby's

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