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La Citroën 2CV 007 fête ses 45 ans

La deuche culte et sa couleur jaune emblématique du film "Rien que pour vos yeux" a même été transformée en modèle spécial.

Photo: Citroën

Par: Roland Hildebrandt

Publié par: Emmanuel Rolland

16 Nov à 12:09

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Pendant des décennies, la Citroën 2CV a symbolisé le voyage tranquille, la simplicité pratique et le quotidien français. En 1981, cependant, cette voiture culte a joué un rôle principal totalement inattendu dans le douzième opus de la série James Bond intitulé "Rien que pour vos yeux" (For Your Eyes Only).

Au lieu d'être dans une voiture de sport britannique, l'acteur principal Roger Moore, aux côtés de Carole Bouquet dans le rôle de Melina Havelock, s'est installé dans les sièges d'une Citroën 2CV 6 jaune vif. Ce qui a suivi est aujourd'hui l'une des poursuites les plus célèbres de l'histoire du cinéma.

Sur des routes étroites et sinueuses, filmées en réalité sur l'île grecque de Corfou mais censées représenter la région espagnole autour de Madrid dans le film, la 2CV a dû résister à des sauts, des dérapages et des tonneaux. Le fort contraste entre cette modeste petite voiture et l'agent habituellement glamour a rendu la scène si divertissante pour le public.

Pour que la petite Citroën puisse supporter les manœuvres conçues par le coordinateur de cascades Rémy Julienne, l'équipement de série ne suffisait évidemment pas. Trois véhicules ont été spécialement modifiés pour le tournage au Royaume-Uni.

Citroën 2CV 007 (1981)

Photo : Citroën

Sous la carrosserie jaune familière se trouvait une technologie nettement plus puissante, car les voitures du film étaient équipées de moteurs à quatre cylindres boxer de 1 015 cm³ provenant des modèles plus grands Ami Super et GS. En outre, les mécaniciens ont installé un arceau de sécurité robuste, des plaques de protection sous le moteur et la boîte de vitesses, ainsi qu'un châssis considérablement renforcé et réajusté. Grâce à ces modifications, la 2CV a résisté aux dures contraintes du tournage sans perdre son apparence extérieure typique.

Modèle spécial avec impacts de balles

Pour coïncider avec la sortie du film, Citroën a directement transposé l'apparition sur grand écran sur la route et a lancé la même année le modèle spécial limité 2CV 007. En juillet 1981, 300 exemplaires avec conduite à droite ont été produits pour le Royaume-Uni, basés sur la 2CV 6 Club de couleur Jaune Mimosas. En octobre, 500 véhicules à conduite à gauche ont suivi pour le marché français, basés sur la 2CV 6 Spécial, peints en Jaune Hélios et équipés des phares rectangulaires du modèle Club.

Citroën 2CV 007 (1981)

Photo : Citroën

Outre la peinture voyante, les autocollants 007 sur le capot, les portes et le hayon, ainsi que les impacts de balles stylisés imprimés sur la carrosserie soulignaient immédiatement le lien avec l'agent secret. Cependant, ces impacts étaient des autocollants, dont on pouvait se passer si on le souhaitait. Au total, 800 unités de cette édition spéciale ont été produites dans l'usine française de Levallois, et elles comptent désormais parmi les variantes les plus recherchées dans la longue histoire du modèle.

Peut-être que Citroën se souviendra de la 2CV 007 et lancera à l'occasion du 50e anniversaire une nouvelle 2CV électrique sous une forme similaire. Si, d'ici là, un nouveau James Bond devait voir le jour.

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