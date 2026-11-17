Accueil

Actualités

VS

L'intérieur du Chery Tiggo 8, un salon sept places

Écran de 15,6", sept places et un siège avec repose-jambes et massage : voici l'intérieur du Tiggo 8.

Photo: Chery

Par: Alberto Carmone

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

17 Nov à 09:50

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Le Chery Tiggo 8 se prépare à son lancement en France avec un habitacle conçu principalement pour les familles. Ce SUV hybride rechargeable chinois propose en effet sept places de série, un tableau de bord numérique et des équipements de confort qui, dans la version la plus riche, incluent même un support pour les jambes et des fonctions de massage pour le passager avant.

La gamme se divise en finitions Pure et Premium. Montons à bord pour découvrir comment évoluent la technologie, les revêtements et la praticité.

Chery Tiggo 8 (2026), le tableau de bord

Le centre de l'habitacle de la Chery est l'écran tactile de 15,6" avec résolution 2,5K, placé en position surélevée sur le tableau de bord. Devant le conducteur se trouve un tableau de bord numérique de 10,25", séparé de l'écran principal.

Cette configuration réduit la présence des boutons traditionnels et centralise de nombreuses fonctions dans le système d'infodivertissement. La plateforme Qualcomm utilise un processeur de la famille 8155, tandis que Apple CarPlay et Android Auto sans fil permettent de connecter le smartphone sans câble. Une base de recharge sans fil de 50 W est également présente.

Dès la finition Pure, on trouve la climatisation automatique bi-zone avec filtre N95 et la caméra à 540 degrés. Cette dernière combine la vue panoramique avec une reconstruction virtuelle de la zone sous le véhicule : une solution utile pour évaluer les obstacles et les encombrements lors des manœuvres.

La version Premium ajoute l'affichage tête haute à réalité augmentée, qui affiche les informations principales dans le champ de vision du conducteur, et un système audio à douze haut-parleurs. L'éclairage d'ambiance accompagne le design enveloppant du tableau de bord et des panneaux de porte.

Chery Tiggo 8 (2026), matériaux et finitions

La Tiggo 8 cherche une image plus proche de celle d'un salon que d'un habitacle essentiel. Les surfaces revêtues traversent le tableau de bord et se prolongent sur les portes, tandis que les finitions décoratives et l'éclairage diffus contribuent à rendre l'ambiance plus accueillante.

Chery Tiggo 8, la console centrale

Photo : Chery

En général, les matériaux sont pour la plupart doux, tandis que les différences les plus concrètes entre les finitions concernent néanmoins les sièges. Le chauffage avant est présent dès la Pure, tandis que la Premium ajoute la ventilation, les réglages électriques et, pour le passager, un support pour les jambes et un massage.

Sur la version supérieure, le volant et les sièges arrière chauffants sont également disponibles.

Chery Tiggo 8 (2026), habitabilité et coffre

Avec 4,73 mètres de longueur et 2,71 m d'empattement, la Tiggo 8 accueille trois rangées selon le schéma 5+2. Les deux places supplémentaires permettent de transporter plus de personnes si nécessaire, tandis qu'en les repliant, on privilégie l'espace pour les bagages.

Chery Tiggo 8, un détail du coffre

Photo : Chery

La version Premium ajoute le toit panoramique ouvrant, qui augmente la luminosité de l'habitacle, et le hayon électrique, pratique lorsque l'on arrive à la voiture avec des sacs ou des valises en main.

La capacité de chargement est comprise entre 494 et 1 022 litres, tandis qu'en rabattant tous les sièges, elle atteint près de 2 000 litres.

Galerie: Chery Tiggo 8, intérieur et coffre

3

Source: Chery

Partager cette actualité

Tendances





L'intérieur du Chery Tiggo 8, un salon sept places





La Citroën 2CV 007 fête ses 45 ans





Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, le face-à-face





La Subaru WRX STI Sport R est de retour avec une boîte manuelle musclée

Dernières actualités

L'intérieur du Chery Tiggo 8, un salon sept places 17 Nov - VS

La Force coulera puissamment chez Aston Martin 17 Nov - Anticipation

Un nouveau rival fait son apparition pour Pagani et Bugatti 16 Nov - Supercars

Renault 2027, toutes les nouveautés à venir 16 Nov - VS

BMW ne dit pas non à plus de commandes physiques, mais ne dit pas oui non plus 16 Nov - Design

La Subaru WRX STI Sport R est de retour avec une boîte manuelle musclée 16 Nov - Séries spéciales

Jeremy Clarkson révèle des défauts alarmants lors d'un trajet en Tesla Cybercab 16 Nov - Voitures Autonomes

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Renault 2027, toutes les nouveautés à venir





La Force coulera puissamment chez Aston Martin





Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, le face-à-face





Un nouveau rival fait son apparition pour Pagani et Bugatti





Lancia prête à renoncer à la nouvelle Delta





BMW ne dit pas non à plus de commandes physiques, mais ne dit pas oui non plus





Elon Musk : "ce serait un honneur d'embaucher l'ancien PDG de Nvidia"