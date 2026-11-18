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Nissan révèle un détail clé du design de la prochaine GT-R

Le R36 fera revivre un élément de design classique des premiers Skyline GT-R, selon le nouveau chef du design mondial de Nissan.

Par: Adrian Padeanu

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

18 Nov à 11:05

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Il faut encore attendre quelques années pour la sortie de la prochaine génération de la GT-R, mais nous avons déjà un indice intéressant sur son apparence. Matthew Weaver, le nouveau responsable mondial du design chez Nissan, a laissé entendre que la R36 aurait des phares ronds, ramenant ainsi un élément de style associé aux premières générations.

S'adressant à la publication japonaise Best Car, Weaver a été interrogé sur l'avenir de la voiture de sport emblématique de Nissan, qui est en sommeil depuis août 2025, date à laquelle la dernière R35 est sortie de la chaîne de production. Sa réponse a été brève mais intrigante : "Si nous devions fabriquer une R36, elle aurait des phares ronds. C'est tout ce que je peux dire pour le moment."

Weaver a même ri à la fin de sa remarque, suggérant qu'il n'était pas prêt à en dire beaucoup plus. Néanmoins, c'est une indication intéressante de la direction que pourrait prendre Nissan pour le design de son prochain modèle phare de performance.

Nissan Skyline (KPGC110)

Photo : Nissan

Le Retour aux Sources

Les phares ronds représenteraient un retour aux origines du modèle. La Skyline GT-R originale (C10), introduite en 1969, était dotée de quatre phares circulaires, tout comme son successeur, la Kenmeri GT-R (illustrée ici), apparue en 1972.

Nissan s'est ensuite éloigné de cette disposition, avec les R32, R33 et R34 adoptant des signatures lumineuses plus angulaires. La R35 a pris une direction différente, avec des phares verticaux et effilés vers l'arrière. Des années plus tard, le concept Hyper Force de 2023 qui a suivi, avait des feux presque carrés profondément enfoncés dans la carrosserie.

Ramener les phares ronds donnerait à la R36 un lien visuel direct avec ces premières icônes de performance japonaises. Cela ne signifierait pas nécessairement que Nissan a l'intention d'adopter un style rétro pour l'ensemble du design. Une interprétation moderne des éléments d'éclairage circulaires pourrait fournir une identité distinctive sans donner à la nouvelle voiture l'apparence d'un exercice de nostalgie.

Il y a une autre connexion intéressante ici. Weaver n'est pas un étranger amené pour réinventer à partir de zéro le langage du design de Nissan. Le designer britannique est dans l'entreprise depuis des années et a précédemment travaillé sur la R35, y compris son traitement distinctif du montant C. Il a pris ses fonctions de responsable mondial du design le 1er octobre, succédant à Alfonso Albaisa.

La R36 sera presque certainement très différente de son prédécesseur, compte tenu de l'ancienneté du design de la R35. Ses racines remontent au concept GT-R de 2001, suivi par le GT-R Proto de 2005, plus proche de la production, qui ont tous deux préfiguré la voiture de série arrivée en 2007. Des décennies plus tard, Nissan devra donner à Godzilla une apparence résolument moderne plutôt que de faire évoluer un design qui existe depuis si longtemps. Le retour des phares ronds pourrait offrir un lien nostalgique avec le passé tout en permettant au reste de la carrosserie de rompre avec les conventions.

Nissan GT-R R35 Édition Finale

La Prochaine GT-R Est en Préparation

L'indice de design arrive alors que Nissan prépare progressivement les passionnés au retour éventuel de Godzilla. Le PDG Ivan Espinosa a confirmé plus tôt cette année que le développement de la R36 est déjà en cours, soulignant que ce modèle reste une partie importante de l'identité de l'entreprise.

Les détails sur le groupe motopropulseur restent rares, mais Nissan a indiqué que la prochaine GT-R ne sera pas un véhicule électrique pur. Au lieu de cela, une forme d'électrification est attendue pour compléter un moteur à combustion, bien qu'il soit encore trop tôt pour dire si Nissan fera évoluer le V6 biturbo ou optera pour autre chose. De toute façon, l'électrification sera nécessaire pour respecter des réglementations d'émissions de plus en plus strictes, selon Richard Candler, responsable mondial de la stratégie produit chez Nissan.

La R35 a tiré sa révérence l'année dernière après une production exceptionnellement longue de 17 ans, laissant de très grandes chaussures à remplir. Nissan n'a pas annoncé de calendrier de production pour son successeur, donc il ne faut pas s'attendre à voir la R36 arriver cette décennie.

En attendant, nous devrons nous contenter de quelques mots soigneusement choisis du responsable du design de l'entreprise. Pour maintenir l'intérêt des passionnés, le PDG Ivan Espinosa a également été taquin concernant le retour éventuel de la R36 :

"Oui, nous travaillerons — nous travaillons en fait — sur la GT-R. Je ne peux pas partager beaucoup de détails aujourd'hui, mais la GT-R arrivera, et elle viendra avec la crédibilité et les références qu'elle a toujours eues, car c'est une icône de l'entreprise, mais encore plus une icône de l'industrie."

Lire aussi :

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Le PDG de Nissan confirme le développement d'une nouvelle GT-R

Source: Best Car

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