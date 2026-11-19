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Voici comment un SUV à deux roues remorque un énorme avion de ligne

À l'aérodrome de Dunsfold, le SUV hybride rechargeable Denza BAO 5 du groupe BYD a effectué trois remorquages du Boeing 747, jusqu'à 1 600 mètres au total.

Photo: Denza

Par: Fabio Gemelli

Publié par: Lucas Huaumé

19 Nov à 09:35

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Un SUV électrifié qui remorque un Boeing 747 n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Denza, la marque premium du groupe BYD qui vient de débarquer au Royaume-Uni, a déplacé un "Jumbo" d'environ 180 tonnes avec son BAO 5. Lors de la dernière des trois épreuves, il l'a fait en utilisant seulement deux roues motrices sur quatre.

Le test s'est déroulé sur l'aérodrome de Dunsfold, dans le comté anglais du Surrey, sur un Boeing 747-400 retiré du service actif en 2020 mais encore équipé de ses moteurs et intérieurs complets. Au volant se trouvait Mark Gallifant, technicien senior de BYD UK, qui avait déjà remorqué un bus à deux étages plein de passagers payants.

Trois épreuves, deux roues motrices

Les épreuves ont été au nombre de trois : la première avec les quatre roues motrices, la deuxième avec trois, la dernière avec seulement deux. En additionnant les déplacements nécessaires pour les prises de vue et pour retirer les roues, la voiture a remorqué l'avion sur un total de 1 600 mètres, soit environ quatre tours d'une piste d'athlétisme.

Galerie: Denza B5 tracte un Boeing 747 sur deux roues

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Source: Denza

Les modifications sur le BAO 5, un modèle de série en finition Ultimate, ont été minimes. Un attelage sur mesure a été fabriqué et les sièges arrière ont été enlevés pour faire place à un ballast : 4 500 kg dans l'épreuve à deux roues, 2 000 kg dans celle à trois. De petits stabilisateurs ont été ajoutés à chaque essieu pour compenser la suppression de la traction sur deux roues.

Le mécanisme qui a permis le remorquage est le système DMO (Dual Mode Off-road), resté inchangé par rapport à la version de série. Il concentre tout le couple disponible sur les roues effectivement motrices, même lorsqu'elles ne sont que deux. Après chaque épreuve, des contrôles ont été effectués sur le véhicule, qui selon l'entreprise n'ont révélé aucun signe de stress sur le moteur, le châssis et les pneus.

Le système hybride rechargeable de la BAO 5

La traction du BAO 5 provient d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable avec trois moteurs électriques, un par essieu plus un générateur, accompagnés d'un moteur essence turbo de 1,5 litre. La puissance totale du système est de 544 CV et 760 Nm de couple.

Galerie: Denza BAO 5

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Source: Denza

L'autonomie déclarée en cycle WLTP est de 90 km en tout électrique et de 864 km avec le plein d'essence et la batterie chargée. La pluie battante du jour des essais finaux a rendu la piste glissante. L'équipe technique a dû attendre que le sol sèche suffisamment pour garantir une adhérence suffisante pour déplacer l'appareil.

Avant ce test, la BAO 5 était déjà apparue parmi les nouveautés de la marque chinoise aux côtés d'autres modèles tels que le monospace premium D9 et la sportive Denza Z, présentés alors que Denza finalise son arrivée sur le marché européen au cours de 2026.

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