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La Bentley Torcal se métamorphose dans un style streetwear grâce à Hiroshi Fujiwara

Hiroshi Fujiwara retravaille la Bentley Torcal First Edition avec une peinture Beluga, des roues Vortex et un habitacle en cuir bicolore fini par Mulliner.

Photo: Bentley

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

19 Nov à 13:07

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Bentley a dévoilé le nom de son premier programme sur mesure pour la Torcal électrique, et il s'agit de Hiroshi Fujiwara. Le designer tokyoïte derrière Fragment Design rejoint Bentley en tant qu'ambassadeur mondial de la marque. Mulliner a construit cette série limitée de 20 voitures autour de son langage visuel.

Bentley l'appelle "commission FRGMT", basée sur la Torcal First Edition et limitée à 20 voitures dans le monde. Chaque unité partage le même extérieur monochrome et un habitacle fini par les artisans de Mulliner. Aucun acheteur ne reçoit les mêmes options.

L'empreinte de Fujiwara sur 20 voitures

Bentley Torcal FRGMT Commission

Photo : Bentley

Fujiwara a passé plus de quatre décennies à travailler dans la mode, la musique et le design avant que Bentley ne le recrute comme ambassadeur. Il a fondé Fragment Design en 2003. L'esthétique sobre, principalement en noir et blanc, du label définit désormais cette voiture à l'intérieur comme à l'extérieur.

Bentley Motors présente le projet comme une preuve de ce que son département sur mesure peut faire pour un seul collaborateur.

"La commission FRGMT montre la capacité de Bentley à travailler en étroite collaboration avec les clients pour transformer des idées individuelles en expressions uniques du luxe", explique le communiqué de la société.

Fujiwara n'est pas un inconnu pour la marque. Il possédait auparavant une Continental GT et, selon Bentley, il a été impressionné par l'attention aux détails de l'équipe Mulliner lors d'une visite à l'usine du constructeur automobile à Crewe, en Angleterre.

Cette commission suit une série de travaux récents d'éditions spéciales de Mulliner, y compris la collection Olympia marquant une étape importante en 1926 et le modèle hommage Continental GT construit plus tôt cette année.

Galerie: Bentley Torcal FRGMT Commission

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Source: Bentley

Peinture Beluga, roues Vortex et habitacle bicolore

Chaque Torcal FRGMT est revêtue d'une peinture Beluga solide avec des détails assombris, un fini choisi pour garder l'extérieur discret. Un petit logo FRGMT est apposé sur les ailes avant et à l'arrière, la seule signature extérieure liant la voiture au label de Fujiwara.

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Bentley a associé cette peinture à des roues Vortex de 22 pouces en finition noire et à des accents Anthracite Satin autour de la carrosserie. La palette reste presque entièrement sombre, une rupture avec les traitements plus lumineux et chargés en chrome typiques des commandes Mulliner.

À l'intérieur, Mulliner a divisé l'habitacle entre les cuirs Imperial Blue et Beluga, cousus à la main par les artisans du constructeur automobile. Des placages en piano black parcourent l'habitacle, et des seuils de porte dédiés portent les graphiques Bentley x FRGMT, un détail répété sur les garnitures de porte.

Source: Bentley

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