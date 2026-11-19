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La Chine fait décoller l'avion électrique : voici sa portée

Le COMAC CE-25A a volé avec trois personnes à bord. Il peut transporter 19 passagers et promet 400 km d'autonomie

Photo: Wikimedia

Par: Eleonora Lilli

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

19 Nov à 17:53

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Un vol de seulement 16 minutes et 38 secondes a fait les gros titres. Pourquoi ? Parce qu'il a été réalisé par un avion à batterie.

Le COMAC CE-25A, un avion conçu pour transporter 19 passagers, a effectué son premier vol avec équipage en Chine, à Binzhou, couvrant 60,4 km, contre les 400 km d'autonomie annoncés.

De plus, après 19 tests autonomes, le projet a obtenu une autre validation : la CAAC a accepté la demande de certification. Une étape importante, bien que le lancement commercial soit encore à attendre.

COMAC CE-25A, le vol avec équipage de 60,4 km

Le test de novembre confirme que l'avion électrique peut voler avec des personnes réelles aux commandes, pas seulement en mode autonome. Les indicateurs de performance ont répondu aux attentes, selon COMAC, qui n'a cependant pas fourni de détails sur la durée des batteries ni sur la marge de réserve énergétique utilisée pendant le vol.

La masse maximale au décollage déclarée est de 10 tonnes, avec une vitesse de croisière de 300 km/h et une altitude opérationnelle de 2 400 mètres. Ce sont des chiffres cohérents avec un appareil régional de petite taille. Ils restent cependant éloignés de démontrer les performances annoncées sur de longues distances.

Une estimation technique indépendante calcule que parcourir 400 km en croisière nécessite entre 680 et 980 kW de puissance et un pack de 1 140 à 1 580 kWh, sans compter la montée, la réserve et les marges opérationnelles. Ce sont des valeurs issues d'une analyse externe, pas des chiffres officiels de COMAC.

Batteries du CE-25A et carburant pour jet : le comparatif énergétique

Ici réside le véritable enjeu du projet : la densité énergétique, c'est-à-dire combien d'énergie est stockée par chaque kilogramme de batterie. Le carburant pour jet atteint environ 12 000 Wh/kg. Les meilleures cellules NMC (nickel-manganèse-cobalt) automobiles disponibles aujourd'hui s'arrêtent entre 250 et 300 Wh/kg au niveau de la cellule individuelle.

COMAC travaille depuis 2023 avec CATL et d'autres partenaires sur le CE-25A. Le fabricant de batteries a présenté une "batterie condensée" avec une densité allant jusqu'à 500 Wh/kg au niveau de la cellule, pensée également pour l'aviation. Ni COMAC ni CATL n'ont cependant publié de spécifications de pack ou de valeurs certifiées pour cet avion. Le fossé avec le carburant reste donc énorme, même en tenant compte de la chimie la plus avancée annoncée jusqu'à présent.

Une analyse technique indique que parcourir 400 km sans réserve nécessiterait une batterie d'au moins environ 450 Wh/kg, soit une masse comprise entre 32 et 45 % du poids maximal au décollage de l'avion. Avec 30 minutes de réserve, la proportion monterait jusqu'à 61 %. C'est une marge que COMAC n'a pas encore confirmée ni infirmée avec des données officielles.

Les batteries semi-solides remplacent l'électrolyte liquide par un gel ou un polymère plus stable, réduisant ainsi le risque de courts-circuits internes et d'incendies : une caractéristique importante pour l'aviation, où les marges de sécurité pèsent plus que dans l'automobile. Cette technologie fait déjà l'objet de développements parallèles sur les batteries lithium-air de CATL. Il reste à prouver qu'elle atteigne en pratique les valeurs de densité énergétique nécessaires à un service passagers régulier, aujourd'hui loin des seules démonstrations techniques comme celle de Binzhou.

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