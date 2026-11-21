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La Fiat familiale qui a conquis le championnat du monde de rallye

Née pour courir et étonner, la 131 Abarth est une légende de l'automobilisme italien. Mais quelle est la valeur d'un exemplaire Stradale ?

Photo: RM Sotheby's

Par: Alberto Carmone

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

21 Nov à 09:07

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De tranquille berline familiale à protagoniste du Championnat du monde des rallyes. Sous sa "robe" sobre et rassurante, en effet, se cache un moteur de compétition et une transformation radicale du châssis.

Il s'agit de la Fiat 131 Abarth, dont la version routière sur les photos a été créée pour permettre à la voiture homonyme de concourir. Et l'exemplaire de 1977 présentée ici, avec une carrosserie Rosso Arancio et un intérieur noir, illustre bien cette histoire : l'une des 400 Stradale, restaurée en Suisse et vendue par RM Sotheby’s.

Une berline avec un autre destin

L'histoire commence au milieu des années 70. Fiat cherche une héritière à la 124 Abarth Rally et choisit la 131 Mirafiori, présentée en 1974. C'est un modèle actuel, produit en grande quantité, qui permet de lier les résultats sportifs à une voiture reconnaissable sur les routes.

Fiat 131 Abarth Rally Stradale (1977)

Photo : RM Sotheby's

La première expérience est la SE031, qui utilise un V6 dérivé de la Fiat 130 et remporte le Tour d'Italie automobile de 1975 avec Giorgio Pianta et Bruno Scabini. La future protagoniste des rallyes suit cependant une voie différente.

Fiat 131 Abarth Rally Stradale (1977), les intérieurs

Photo : RM Sotheby's

Pour obtenir l'homologation dans le Groupe 4, il faut au moins 400 voitures de route. Abarth et Bertone travaillent donc sur la carrosserie à deux portes : arrivent des passages de roue élargis, des panneaux allégés et des ouvertures nécessaires au refroidissement.

La transformation la plus importante concerne le train arrière. Le pont rigide de la Mirafiori normale laisse place à des suspensions indépendantes, tandis que le système de freinage utilise quatre disques. La parenté avec la berline reste évidente, mais la mécanique change profondément.

Le quatre cylindres qui porte Fiat au sommet du monde

Sous le capot se trouve un 4 cylindres 2.0 double arbre à cames, avec une culasse en aluminium et une distribution à seize soupapes. Dans la Stradale, l'alimentation par carburateur accompagne une puissance d'environ 140 ch, transmise aux roues arrière via une boîte manuelle à cinq rapports. Les versions officielles de compétition développent initialement environ 225 ch, dépassant par la suite les 240 ch.

Fiat 131 Abarth Rally Stradale (1977), le moteur

Photo : RM Sotheby's

Les résultats arrivent rapidement. En 1976, Markku Alén remporte au Rallye des Mille Lacs la première victoire mondiale de la 131. Fiat remporte ensuite le titre Constructeurs en 1977 et en 1978, revenant au succès en 1980.

En 1980, Walter Röhrl remporte également le titre Pilotes, gagnant à Monte-Carlo, au Portugal, en Argentine et à Sanremo. Le bilan de la 131 atteint au total vingt victoires en Championnat du monde.

Cette histoire et l'aura qui entoure ce modèle ont contribué à augmenter les cotes ces dernières années. Un exemple ? Un exemplaire vendu récemment aux enchères par RM Sotheby's a été adjugé pour 115 000 francs, soit près de 120 000 euros.

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Galerie: Fiat 131 Abarth Rally Stradale (1977)

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Source: RM Sotheby's

Source: RM Sotheby's

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