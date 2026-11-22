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Land Rover 2027 : toutes les nouveautés à venir

La Range Rover GT fera ses débuts, premier modèle non SUV de la marque, avec l'arrivée en concession des Range Rover et Range Rover Sport électriques.

Photo: Motor1 Italia

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

22 Nov à 11:12

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L'année 2027 chez Land Rover sera marquée par le changement, avec des nouveautés axées sur l'électrique et des adieux à certains modèles prêts à céder leur place. En effet, alors que les premières versions électriques du Range Rover et Range Rover Sport s'apprêtent à arriver dans les concessions, les modèles Evoque et Velar sont prêts pour un adieu, mais pas avant un petit renouvellement.

Il y aura également la Range Rover GT, le premier modèle de la marque à ne pas avoir de forme de SUV. Voyons maintenant toutes les nouveautés prévues par Land Rover pour 2027.

Range Rover GT

Range Rover Électrique

Range Rover Sport Électrique

Range Rover Evoque 2027

Range Rover Velar 2027

Range Rover GT

Commençons par la nouveauté la plus importante. Le nom est Range Rover GT et le style est (comme son nom l'indique) celui d'une Gran Turismo, avec une assise légèrement plus haute que d'habitude et un arrière de coupé. Une voiture pour les longs voyages qui, d'un côté, reprend les codes stylistiques de la marque - les photos officielles permettent de noter les feux avant et arrière fins - et de l'autre, bouleverse une philosophie qui perdure depuis toujours.

Range Rover GT, les premières photos officielles

Photo : Land Rover

Basée sur la plateforme EMA (Electric Modular Architecture), elle sera initialement disponible uniquement avec des groupes motopropulseurs électriques, avant d'adopter également un système full hybrid inédit au cours de l'année prochaine. Les spécifications de puissance, de couple et de batteries n'ont pas été divulguées, nous savons seulement que (comme d'habitude) elle aura une transmission intégrale.

Modèle Range Rover GT Carrosserie Gran Turismo Moteurs Électriques Lancement Premier trimestre 2027 Prix n.d.

Range Rover Électrique

Le Range Rover qui change tout, tout en restant la même. Présenté en septembre, le Range Rover électrique arrivera dans les concessions début 2027, avec la même carrosserie que la version que nous connaissons, mais sans moteur thermique sous le capot. Une manière de ne pas dérouter les clients.

Range Rover Électrique

Photo : Land Rover

La transmission reste naturellement intégrale, mais elle est animée par deux moteurs électriques - un par essieu - de 260 kW chacun pour un total de 550 CV et 850 Nm de couple. Pour les alimenter, une batterie lithium-ion de 118,5 kWh avec une architecture de 800 volts, qui promet bien plus de 500 km d'autonomie. Les performances sont remarquables : 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et 2,7 secondes pour accélérer de 80 à 120 km/h.

Modèle Range Rover électrique Carrosserie Grand SUV Moteurs Électriques Lancement Janvier 2027 Prix À partir de 165 400 euros

Range Rover Sport Électrique

La version la plus sportive est également devenue électrique et, tout comme son grand frère, le Range Rover Sport EV conserve le même physique que sa version essence, surpassant (et de loin) la plus puissante SV en termes de couple : 850 Nm contre 800. Grâce au même groupe motopropulseur que la Range Rover, le SUV britannique passe de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, à peine une demi-seconde de moins que la SV.

Range Rover Sport Électrique

Photo : Land Rover

Arrivant dans les concessions au début de l'année, l'autonomie déclarée est de 607 km selon le cycle WLTP, avec une puissance de recharge qui atteint 350 kW, permettant de récupérer 220 km en seulement 10 minutes.

Modèle Range Rover Sport électrique Carrosserie Grand SUV Moteurs Électriques Lancement Janvier 2027 Prix À partir de 105 800 euros

Range Rover Evoque 2027

Prêt pour la retraite, le Range Rover Evoque dira adieu au catalogue Land Rover avec un modèle de l'année, destiné à mettre à jour certains contenus, bien que nous ne sachions pas encore lesquels. Il pourrait recevoir quelques détails esthétiques modifiés et des moteurs renouvelés, ainsi que des nouveautés au niveau de l'infodivertissement.

Range Rover Evoque restylage

L'intérieur devrait néanmoins conserver l'aménagement actuel, recevant probablement de nouveaux choix en termes de matériaux et de couleurs. La présentation est prévue pour fin 2027, avec arrivée dans les concessions dans les premiers mois de 2027.

Modèle Range Rover Evoque 2027 Carrosserie SUV de taille moyenne Moteurs Hybride léger, rechargeable Lancement Début 2027 Prix n.d.

Range Rover Velar 2027

Pour le Range Rover Velar, le même discours que pour l'Evoque s'applique : 2027 sera l'année de la mise à l'écart, mais pas avant une légère mise à jour apportée par un nouveau modèle de l'année. Ici aussi, nous ne nous attendons pas à des nouveautés esthétiques particulières, mais plutôt à quelques éléments esthétiques (à l'intérieur comme à l'extérieur) actualisés avec finesse.

Range Rover Velar

Côté motorisations, les versions plug-in essence et diesel mild hybrid devraient rester, peut-être avec quelques augmentations de puissance.

Modèle Range Rover Velar 2027 Carrosserie SUV de taille moyenne Moteurs Hybride léger, rechargeable Lancement Début 2027 Prix n.d.

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