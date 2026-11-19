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Seat 2027, toutes les nouveautés à venir

Les versions hybrides légères des Ibiza et Arona arrivent, mais leur puissance n'a pas encore été annoncée.

Photo: Motor1 Italia

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

19 Nov à 12:12

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Le futur de Seat est "en cours d'évaluation" par le Groupe Volkswagen, comme l'a déclaré Oliver Blume (PDG du géant allemand) en septembre. Cela ne signifie pas que la marque espagnole est sur le point de fermer, bien au contraire. En effet, pour 2027, deux nouveautés sont prévues : les versions mild hybrid de l'Ibiza et de l'Arona.

Il s'agit d'une première électrification pour ces deux modèles, mis à jour l'année dernière avec un restylage qui a modifié l'avant et l'intérieur. Voici donc toutes les nouveautés Seat pour 2027.

Seat Arona mild hybrid

Seat Ibiza mild hybrid

Seat Arona mild hybrid

La longueur reste la même, à 4,15 mètres, mais l'aspect a changé. Avec le restylage, la Seat Arona a reçu un nouvel avant, avec une calandre redessinée et une signature lumineuse à LED. Une manière de rajeunir un modèle qui s'insère dans un segment important du marché européen, avec des intérieurs qui, s'ils n'ont pas été modifiés en termes d'équipement, ont reçu un nouveau logiciel pour l'infodivertissement.

Seat Arona (2026)

Photo : SEAT

En 2027, un moteur mild hybrid sera introduit pour la première fois, en complément de la gamme actuelle composée du 1.0 de 95 ou 115 ch et du 1.5 de 150 ch, toujours et uniquement associé à la traction avant. Les spécifications du système hybride ne sont pas encore connues, bien que le principal suspect soit le 1.5 de 150 ch.

Modèle Seat Arona mild hybrid Carrosserie Petit SUV Moteur Mild hybrid Lancement Été 2027 Prix n.d.

Seat Ibiza mild hybrid

La Seat Ibiza s'est également renouvelée à la fin de 2025 avec un restylage dédié principalement à l'avant, limitant les interventions à l'intérieur à la mise à jour de l'infodivertissement. Des retouches en douceur pour la Seat la plus vendue de l'histoire, disponible comme l'Arona uniquement avec des motorisations purement essence.

Seat Ibiza (2026)

Photo : SEAT

Un aspect qui changera en 2027 avec l'adoption d'une unité mild hybrid qui, comme mentionné pour l'Arona, n'a pas encore de nom mais le 1.5 eTSI du Groupe Volkswagen est le principal candidat pour se loger sous le capot de la Seat Ibiza 2027.

Modèle Seat Ibiza 2027 Carrosserie Petite 5 portes Moteur Hybride léger Lancement Été 2027 Prix n.d.

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