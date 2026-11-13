Accueil

Mazda

Actualités

Mazda 2027, toutes les nouveautés à venir

Le CX-5 s'apprête à devenir un hybride complet, tandis que la Mazda 6e 2027 arrivera en concession dès le début de l'année. Aucune information concernant la nouvelle Mazda2.

Photo: Motor1 Italia

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

13 Nov à 18:24

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Mazda a l'habitude de renouveler une bonne partie de sa gamme avec divers millésimes pour chaque modèle, avec de légères retouches de style, des aménagements modifiés et peu d'autres changements. Il y a bien sûr de vraies nouveautés, des débuts de nouvelles générations ou des modèles entièrement nouveaux. Ce sera également le cas en 2027.

D'une part, la version full hybrid du CX-5, d'autre part, l'arrivée dans les concessions de la nouvelle 6e. En revanche, il n'y a pas de nouvelles concernant les nouvelles Mazda2 et CX-3, ce dernier se renouvelant en 2027 avec une production en Thaïlande mais réservé uniquement au marché intérieur et japonais.

Mazda 6e 2027

Mazda CX-5 full hybrid

Mazda 6e 2027

La Mazda 6e est le modèle phare électrique de la marque japonaise, une berline 5 portes présentée début 2025 et faisant l'objet de mises à jour plus mécaniques qu'esthétiques, avec l'arrivée dans les concessions prévue pour début 2027.

Mazda 6e 2027

Photo : Mazda

La mise à jour concerne les aménagements, avec l'arrivée de l'Homura Plus, mais la nouveauté la plus importante est l'adoption d'un moteur électrique synchrone à aimants permanents de 190 kW (258 CV) et 290 Nm de couple alimenté par une nouvelle batterie LFP de 78 kWh, permettant de charger jusqu'à 200 kW en courant continu pour parcourir 560 km en cycle combiné. Les prix commencent à 43 650 euros.

Modèle Mazda 6e 2027 Carrosserie Berline Moteur Électrique Lancement Début 2027 Prix À partir de 43 650 euros

Mazda CX-5 full hybrid

Pour l'instant, nous savons que le Mazda CX-5 full hybrid devrait arriver vers la fin 2027 et que le moteur sera développé en interne, sans donc reprendre de groupes motopropulseurs d'autres constructeurs. À la base, il y aura le classique 2.5 essence atmosphérique, associé à un moteur électrique et à une batterie bien plus puissante que celle de la version mild hybrid, permettant de parcourir quelques kilomètres en mode électrique et de réduire encore plus la consommation.

Mazda CX-5 2026

Photo : Mazda

Connu sous le nom de Skyactiv-Z, le nouveau groupe motopropulseur de Mazda pourrait ensuite servir de base pour un futur développement de versions full hybrid des unités 6 cylindres.

Modèle Mazda CX-5 full hybrid Carrosserie SUV de taille moyenne Moteur Full hybrid Lancement Fin 2027 Prix N.d.

Les autres nouveautés

Hyundai 2027, toutes les nouveautés à venir

Dacia 2027 : toutes les nouveautés à venir

Partager cette actualité

Tendances





Pourquoi certaines voitures restent belles même après vingt ans





Le nouveau Kia Sportage se prépare à changer





La Lamborghini Temerario devient encore plus bruyante avec son échappement Akrapovič





Nissan améliore ses états financiers et prépare son nouveau plan pour 2027

Dernières actualités

Mazda 2027, toutes les nouveautés à venir 13 Nov - Anticipation

Stellantis bat Volkswagen et BYD : voici qui vend le plus d'autos 13 Nov - Marché

Pourquoi certaines voitures restent belles même après vingt ans 13 Nov - Design

Bentley dévoile les voitures de commémoration 2026 avec une histoire puissante derrière elles 13 Nov - Design

Mercedes présente en avant-première la nouvelle SL : le PDG dévoile les premiers détails 13 Nov - Teasers

Le nouveau Kia Sportage se prépare à changer 13 Nov - Rendus / Illustrations

Le patron de Porsche n'apprécie pas les coups marketing de Tesla 13 Nov - Industrie

RECOMMANDÉ POUR VOUS





BYD prépare une concurrente à la smart #2





Stellantis bat Volkswagen et BYD : voici qui vend le plus d'autos





Hyundai 2027, toutes les nouveautés à venir





Pourquoi certaines voitures restent belles même après vingt ans





Dacia 2027 : toutes les nouveautés à venir





Bentley dévoile les voitures de commémoration 2026 avec une histoire puissante derrière elles





BMW 2027 : toutes les nouveautés à venir