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Stellantis envisagerait de mettre fin à tous ses programmes en sport automobile

L'hypercar WEC de Peugeot, les efforts de Citroën et d'Opel en Formule E, et le retour de Lancia en rallye pourraient tous connaître des changements suite à la restructuration de Stellantis Motorsport.

Photo: Stellantis

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

23 Nov à 10:30

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Stellantis se préparerait à retirer complètement ses investissements en sport automobile. Les marques concernées par ce retrait forment un tableau à elles seules : le programme Le Mans de Peugeot, les engagements en Formule E de Citroën et Opel, et le retour de Lancia en rallye seraient tous menacés.

Cette décision ferait partie d'une stratégie plus large de réduction des coûts dans l'ensemble des opérations européennes du constructeur. Stellantis a convoqué une réunion extraordinaire avec les représentants des employés de Stellantis Motorsport.

L'entreprise déclare ne pas pouvoir encore confirmer ce qui sera à l'ordre du jour.

Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar #94

Photo : Stellantis

Les Programmes Motorsport de Stellantis Visés par un Retrait

Le Figaro a d'abord rapporté par Reuters que Stellantis prévoyait d'annoncer la fin de ses investissements dans le sport automobile dès cette semaine. Le calendrier coïncide avec la réunion du comité d'entreprise, que Stellantis a confirmé avoir lieu sans en donner plus de détails.

Le coût de Stellantis Motorsport s'élèverait à environ 300 millions d'euros par an. C'est une somme conséquente pour une entreprise qui a affiché une perte de 311 millions d'euros en Europe au cours des trois mois se terminant en septembre. Le PDG Antonio Filosa a qualifié cette période de difficile en raison de la concurrence chinoise et d'un environnement tarifaire compliqué.

Le programme hypercar 9X8 de Peugeot serait la victime la plus médiatisée. Il participe au Championnat du Monde d'Endurance de la FIA, y compris les 24 Heures du Mans, et était en cours de refonte pour la nouvelle saison. Il n'a pas remporté de victoire depuis ses débuts en 2022.

Les inscriptions de Citroën et Opel en Formule E seraient également sur la liste. Opel s'est engagée dans la série entièrement électrique en mars avec un engagement de quatre ans pour la Gen4. Citroën a repris l'ancienne équipe de Formule E de Maserati l'année dernière sous l'opérateur MSG Racing, qui pourrait continuer avec un sponsor différent.

Essai Opel GSE Formula E à Jarama

Photos Par : Stellantis

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale avec Sarrazin au ERC Rally Portugal

Photos par : Stellantis

Plans de Course pour Peugeot, Citroën, Opel et Lancia

La renaissance en rallye de Lancia est l'autre programme qui ferait face à la hache. L'équipe Lancia Corse HF a intégré le positionnement de marque spécialisée de Lancia cette année avec la Ypsilon Rally2 HF Integrale à moteur à combustion dans la catégorie WRC2. Elle avait déjà remporté des victoires avant que tout cela ne fasse surface.

Stellantis n'a pas confirmé publiquement le retrait. L'entreprise a déclaré aux journalistes qu'elle ne pouvait pas partager les détails de ce que couvrirait réellement la réunion des employés, laissant l'étendue des coupes non vérifiée pour le moment.

Le retour de Dodge en NASCAR Cup Series, prévu pour 2027, ne serait pas affecté par tout cela. Les coupes rapportées se limiteraient aux engagements de course européens de Stellantis en endurance, rallye et Formule E.

Retirer le financement d'usine est souvent l'une des premières mesures qu'un constructeur automobile en difficulté prend. Alpine a mis fin à son programme WEC après cette saison pour des raisons similaires. Stellantis lui-même a été en train de peser quelles marques prioriser dans le cadre de sa restructuration en cours.

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Source: Reuters

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