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Stellantis, seulement 12 % des ventes utilisent ses propres plateformes

En 2025, 76 % des volumes provenaient d'architectures héritées de FCA et PSA. L'intégration industrielle progresse encore lentement

Photo: Motor1.com

Par: Juan Felipe Munoz

Publié par: Emmanuel Rolland

19 Nov à 08:09

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Cinq ans après la naissance de Stellantis, l'intégration des plateformes techniques progresse encore lentement. En 2025, seulement 12 % des ventes mondiales du groupe ont été générées par des modèles basés sur les nouvelles architectures développées après la fusion entre FCA et PSA.

Les plateformes héritées des deux groupes dominent encore : celles de FCA ont représenté 39 % des volumes, tandis que celles de PSA se sont arrêtées juste en dessous, à 37 %.

C'est ce qui ressort d'une analyse de la gamme Stellantis, qui a examiné les 92 modèles commercialisés en 2025. Les chiffres racontent un groupe encore fortement lié à son passé industriel, dans lequel les synergies techniques initiées avec la fusion doivent encore exprimer pleinement leur potentiel.

FCA et PSA sont encore présentes

La répartition des ventes mondiales du groupe selon l'origine des plateformes met en évidence un gagnant clair en 2025. Environ 39 % des volumes vendus l'année dernière ont été représentés par des voitures basées sur les architectures de Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Il s'agit donc du principal contributeur aux ventes.

Parmi celles-ci, la plateforme Small Wide a été la plus répandue. Elle a constitué la base de la deuxième génération de la Jeep Compass, de la Fiat Tipo, de la Jeep Renegade et de la Fiat Toro, entre autres modèles.

Fiat Tipo

Avec l'arrivée de la nouvelle Compass et la disparition de la Tipo, cette plateforme est aujourd'hui principalement utilisée pour les modèles destinés à l'Amérique du Sud, ainsi que pour l'Alfa Romeo Tonale.

D'autres plateformes provenant de FCA continuent de constituer la base de nombreux modèles : la plateforme DT, la plateforme JL, Giorgio, MPP et MP1, entre autres.

D'autre part, l'ancienne PSA continue de jouer un rôle important au sein de Stellantis. Ma recherche montre que 37 % des ventes du groupe en 2025 proviennent de modèles basés sur des plateformes PSA. Une partie significative de ces volumes est attribuable à la plateforme CMP, utilisée principalement par Peugeot 208 et 2008, Opel Corsa, Jeep Avenger, Citroën C4 et Opel Mokka, entre autres modèles.

Les principales plateformes

Photo: Motor1.com

Il y a ensuite l'architecture EMP2, qui représente 15 % des ventes du groupe en 2025. Parmi les modèles les plus vendus utilisant cette plateforme figurent Peugeot Rifter/Partner, Fiat Doblò, Citroën Berlingo, Opel Combo et Peugeot 308, entre autres.

Les plateformes Stellantis avancent

Bien que Stellantis ait été créé en 2021, il a fallu cinq ans pour voir le développement de trois nouvelles plateformes dédiées, issues de la fusion. La Smart Car a été la plus répandue en 2025, représentant 6,7 % des ventes mondiales de Stellantis. Ce groupe comprend la quatrième génération de la Citroën C3, la deuxième génération de la Citroën C3 Aircross, Opel Frontera et Fiat Grande Panda.

Opel Frontera

Photo : Opel

Il y a ensuite l'architecture SLTA Medium, qui représente 5 % des ventes mondiales et est principalement portée par la deuxième génération de Peugeot 3008, la deuxième génération d'Opel Grandland et la deuxième génération de Peugeot 5008. Les ventes devraient croître cette année grâce à l'introduction de la deuxième génération de Citroën C5 Aircross, de Lancia Gamma, DS N° 7 et de la troisième génération de Jeep Compass, entre autres modèles.

La plateforme STLA Large constitue la base de Dodge Charger, Jeep Recon, Jeep Wagoneer S et de la sixième génération de Jeep Cherokee.

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L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est un analyste expert de l'industrie automobile et créateur de contenu pour Car Industry Analysis sur les réseaux sociaux.

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