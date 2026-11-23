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La Ferrari NART Spider de Steve McQueen vient de se vendre pour 18,9 millions de dollars

Les archives des enchères retracent le résultat de 18,9 millions de dollars de cette Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider à une histoire documentée, des réparations d'accidents et une provenance préservée.

Photo: Gooding&Company, Mathieu Heurtault

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

23 Nov à 11:26

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La Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider de Steve McQueen datant de 1967 a été vendue pour 18 925 000 $ lors de la vente Gooding Christie's Retromobile à New York. C'était la première apparition de la voiture aux enchères publiques. Le châssis 10453 est le sixième des seulement 10 NART Spiders jamais construits par Ferrari.

Les enchères ont débuté à 10 millions de dollars lors de la vente de deux jours à Retromobile New York et ont grimpé jusqu'à un prix de marteau de 17,2 millions de dollars avant les frais. La prime de l'acheteur a poussé le montant final à 18,9 millions de dollars, un résultat qui place cette NART Spider fermement dans la catégorie des voitures de route de premier ordre vendues aux enchères.

Cette vente clôt une récente série de résultats aux enchères à huit chiffres pour Ferrari qui inclut deux Ferrari presque identiques vendues le même jour plus tôt ce mois-ci.

Gooding & Co. appelle "NART Spider" un surnom non officiel lié à l'équipe de course nord-américaine de Luigi Chinetti, qui a commandé la petite série à Scaglietti. Le châssis 10453 a quitté l'usine fini en Blu Sera avec un intérieur en cuir Connolly noir, l'une des deux voitures à l'origine peintes de cette teinte. McQueen l'a fait repeindre en un bleu métallique plus foncé, a refait les sièges, retiré les pare-chocs et installé une console radio.

Résultat de 18 925 000 $

Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider de 1967 de Steve McQueen

Photo : Gooding&Company, Mathieu Heurtault

Le résultat de 18,9 millions de dollars n'a pas établi un nouveau record pour la NART Spider. Le châssis 10709, une voiture ayant eu un seul propriétaire et sans antécédents d'accidents, a été vendue pour 27 500 000 $ lors des enchères RM à Monterey en août 2013. Ce chiffre reste le record de vente du modèle.

L'écart est de près de 8,6 millions de dollars. Il remonte à ce que chaque voiture porte dans son histoire. Les deux sont des NART Spiders authentiques avec des moteurs à numéros correspondants, mais les dossiers que les maisons de vente aux enchères construisent autour d'eux sont très différents.

Le châssis 10453 a passé environ 40 ans au sein d'une collection Ferrari américaine importante avant cette vente. Son propriétaire actuel a acheté la voiture à un concessionnaire Ferrari de Long Island en 1986 et l'a gardée à l'abri des regards jusqu'à ce que Gooding Christie's la liste avec une estimation de 15 à 20 millions de dollars.

Dans son essai routier original de septembre 1967, Road & Track a qualifié la NART Spider décapotable de "voiture de sport la plus satisfaisante au monde". Cette ligne explique encore pourquoi les collectionneurs poursuivent toute Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider indépendamment de ses papiers.

Galerie: Ferrari 275 GTS/4 NART Spider (1967), ex Steve McQueen

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Source: Gooding & Christie's

Historique comprenant un accident et des modifications sur mesure

McQueen a pris livraison du châssis 10453 neuf en 1967. Peu de temps après l'avoir acquis, la voiture a été impliquée dans un accident sur la Pacific Coast Highway. La description de la maison de vente traite cet accident comme faisant partie du dossier documenté plutôt que comme un défaut à cacher.

Ses repeints et modifications intérieures ont suivi, modifiant la voiture de sa spécification d'usine Blu Sera sans effacer son statut de numéros correspondants. La carrosserie originale de Scaglietti et le transaxle sont restés intacts à travers chaque propriétaire ultérieur. C'est en partie pourquoi les spécialistes considèrent toujours la voiture comme non restaurée plutôt que reconstruite.

Cet historique d'accident est la raison la plus évidente entre le résultat de 2013 du châssis 10453 et celui du châssis 10709. Les acheteurs pesant la provenance de célébrité contre une histoire propre d'un seul propriétaire pour le même modèle ont apparemment évalué la différence à près de 8,6 millions de dollars.

Le lancement de Retromobile New York au Javits Center a également présenté la collection de motos de Billy Joel comme une consignation de tête d'affiche aux côtés de la Ferrari. Gooding Christie's a servi de maison de vente officielle pour cette première édition nord-américaine de l'événement classique de Paris. Gooding Christie's n'a pas indiqué si le format reviendra en 2027.

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Source: Gooding & Company

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