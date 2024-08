Les voitures sur grand écran ont souvent une vie très différente une fois que les caméras s'arrêtent de tourner. La plupart sont mises de côté, mises à la casse ou reléguées au second plan par la prochaine grande nouveauté. La star du film Le Mans de 1971, la Porsche 917K de 1970, a eu plus de chance que la plupart. Elle a été transmise à plusieurs collectionneurs de Porsche après le film, dont Jerry Seinfeld, et a vécu comme une vraie voiture de course. Et maintenant, vous pouvez aussi l'avoir (à condition d'avoir beaucoup de moyens) car elle sera mise aux enchères, début 2025.

La Porsche était la voiture phare du film, pilotée par Steve McQueen qui a terminé deuxième dans le rôle de Michael Delaney pour l'équipe Gulf Porsche. La société de production de McQueen a acheté la Porsche, le châssis 22, pour le film, une représentation fictive de la course emblématique des 24 heures du Mans.

Une machine à prix d'or

Porsche a développé la 917 à la fin des années 1960, en y intégrant un moteur 12 cylindres à plat de 4,5 litres qui allait finalement passer à 4,9 litres en 1971. La 917K était une évolution de l'originale de 1969, avec un arrière plus court et une aérodynamique améliorée, qui ont été rapidement adoptées dans la nouvelle version. Elle a remporté sept des dix courses du championnat de 1970.

Après le film, plusieurs propriétaires ont repeint la voiture pour la compétition, en supprimant la livrée emblématique de Gulf. Mais elle est de retour après une "restauration méticuleuse", revitalisant la voiture de course à sa spécification de 1970, comme on la voit dans le film. Elle sera mise aux enchères par Mecum en janvier prochain lors de son événement à Kissimmee, en Floride. Elle a été vendue pour la dernière fois pour 1,2 million de dollars en 2000. Nous parions qu'elle se vendra beaucoup plus cher cette fois-ci.