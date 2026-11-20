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Cette Jaguar XJ220 s'est imposée au Mans. Vous pouvez maintenant la conduire sur route

Le châssis 002 conserve son record du Mans 1993 et sa livrée de course tout en portant des plaques britanniques et un prix estimé à 5 950 000 $ (5 423 210 €).

Photo: Furlonger Specialist Cars

Par: Brian Potter

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

20 Nov à 13:14

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La seule victoire de Jaguar dans sa catégorie au Mans n'existe techniquement pas. Le châssis 002 de la XJ220C a franchi la ligne d'arrivée en première position dans la catégorie GT en juin 1993, puis a perdu ce résultat un mois plus tard en raison de problèmes de documentation. En effet, l'équipe TWR, en charge du projet, a envoyé avant la course les documents attestant de la légalité technique de sa voiture à l'ACO... mais hors délai.

Aujourd'hui, cette même voiture a des plaques d'immatriculation britanniques. Furlonger Specialist Cars a terminé le processus d'immatriculation pour la route et l'a mise en vente pour environ 5,95 millions de dollars.

Châssis 002 et le résultat du Mans 1993

1993 Jaguar XJ220C-LM

Photo : Furlonger Specialist Cars

Jaguar a construit quatre voitures de course XJ220C pour la saison 1993, et trois ont participé aux 24 Heures du Mans en juin. Le châssis 002 a couru sous le numéro 50, piloté par John Nielsen, David Brabham et David Coulthard, et a terminé 15e au classement général.

Dans la catégorie GT, elle a franchi la ligne devant tout le monde. Environ un mois plus tard, les officiels ont disqualifié la voiture. Les documents d'appel avaient été envoyés à l'organisateur de la course mais n'ont pas respecté le délai avec l'autorité du sport automobile français. La victoire de catégorie est donc revenue à une Porsche 911 co-pilotée par Jürgen Barth.

Coulthard garde encore un souvenir de ce résultat contesté. "J'ai encore le trophée, il est en Écosse avec tous les autres," a-t-il déclaré. La voiture elle-même a transité par le musée TWR de Jaguar avant qu'un propriétaire ultérieur, le sultan de Brunei, ne l'ajoute à sa collection.

La XJ220 de route sur laquelle le châssis 002 est basé développait 542 chevaux. La XJ220C de course est équipée d'un V6 bi-turbo de 3,5 litres réglé pour 850 chevaux. Cet écart explique pourquoi l'enregistrer pour la route a nécessité un véritable travail d'ingénierie.

Comment Furlonger a rendu la Jaguar XJ220C légale sur route

Furlonger Specialist Cars a effectué une évaluation mécanique complète avant de soumettre le châssis 002 au processus d'immatriculation au Royaume-Uni. La voiture arbore maintenant des plaques avant et arrière tout en conservant sa livrée de course de 1993 intacte, badge, numéro et tout.

Une voiture de course de 850 chevaux n'est pas une conversion facile. Furlonger a qualifié le travail de faisable, soulignant la structure partagée entre la XJ220C et la XJ220 de route comme la raison pour laquelle le changement a pu fonctionner.

Un pur prototype, sans équivalent de route, aurait besoin de beaucoup plus de fabrication pour passer l'inspection au Royaume-Uni. Le châssis 002 a conservé en grande partie son matériel de course et a tout de même réussi à passer le processus. Furlonger l'appelle la seule XJ220C-LM homologuée pour la route au monde.

Le prix de la voiture est de 4 499 990 £, ce qui équivaut à environ 5 423 210 €, ou 5,9 millions de dollars. Une somme qui permet ainsi de posséder une voiture ayant passé la ligne d'arrivée en vainqueur aux 24 Heures du Mans... avant sa disqualification administrative.

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Source: Furlonger Specialist Cars

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