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Au Vietnam, une moto neuve sur trois est électrique

VinFast et Dat Bike misent sur les scooters et motos électriques, poussés par le trafic de Hanoï et les restrictions sur les motos à essence.

Photo: VinFast

Par: Fabio Gemelli

Publié par: Lucas Huaumé

24 Nov à 11:02

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Au Vietnam, près d'une moto neuve sur trois vendue aujourd'hui est électrique, et la croissance ne semble pas ralentir. Au cours des neuf premiers mois de 2026, 973 247 motos électriques ont été immatriculées, soit une augmentation de 90,5 % par rapport à la même période en 2025 : cela représente une part de 32,2 % du total des motos vendues dans le pays.

Ailleurs, la transition électrique se joue surtout sur les quatre roues. Ici, le centre est le scooter urbain, car au Vietnam, les deux-roues sont le moyen de transport principal pour des millions de personnes. Changer cela impacte le trafic, la pollution et les factures familiales plus que ne le ferait une voiture.

La mobilité électrique au Vietnam commence avec les scooters et les motos

À Hanoï, le trafic routier génère entre 58 % et 74 % des émissions de particules fines PM2,5, selon les données du département des transports de la ville. Avec environ 7 millions de motos en circulation dans la seule capitale, le problème n'est pas abstrait. Il se ressent chaque jour dans les rues les plus fréquentées.

Depuis le 1er juillet 2026, Hanoï a mis en place une zone à faibles émissions avec des restrictions horaires pour les véhicules à essence dans certaines zones à l'intérieur de l'anneau 1. À partir du 1er janvier 2028, l'accès à l'aire sera interdit aux motos à essence qui ne respectent pas les normes d'émission.

Le secteur est en train de tirer l'ensemble du marché motocycliste vietnamien. Au cours des dix premiers mois de l'année, les motos électriques ont généré environ 70 % de la croissance globale des ventes de motos dans le pays. Le passage à l'électrique devient la norme, pas l'exception.

VinFast et Dat Bike défient les constructeurs japonais

VinFast domine le segment avec une croissance des ventes de 123,5 % au cours des dix premiers mois de 2026 par rapport à la même période en 2025, plus du double du rythme de Yadea, qui suit avec un +53,8 %. Le 19 novembre, l'entreprise a présenté deux nouveaux scooters électriques, Sadie et Rasad, proposés respectivement à 59,9 et 78,9 millions de dongs vietnamiens (environ 2 300 et 3 000 euros), TVA incluse, avec une remise de 8 millions de dongs valable jusqu'au 19 décembre.

Scooter électrique Vinfast Rasad

Photo: VinFast

Pour soutenir la diffusion, VinFast déclare avoir installé 60 000 stations d'échange de batteries en 2026. L'entreprise vise à atteindre 150 000 d'ici la fin de l'année. Au sein du réseau, des promotions sont prévues, incluant jusqu'à 20 remplacements de batterie par mois sans frais supplémentaires à certaines périodes, conçues pour éliminer les temps morts de la recharge traditionnelle.

Aux côtés du géant national, Dat Bike, le fabricant local, propose un modèle à environ 1 160 dollars aux États-Unis, un prix indiqué comme étant essentiellement équivalent à celui d'une Honda à essence sur le même marché. Le Vietnam ne se concentre pas seulement sur le marché intérieur. VinFast a élargi sa gamme à plus de dix modèles au cours de 2026 et considère le pays comme une base d'exportation vers l'Indonésie, les Philippines, l'Inde, la Thaïlande et la Malaisie.

Scooter électrique Dat.Bike Quantum

Photo: Dat.Bike

C'est un modèle de transition différent de celui centré sur les voitures électriques que l'on observe en Europe ou en Chine, lié à des conditions urbaines et des habitudes de mobilité spécifiques. Il ne faut pas le voir comme une anticipation automatique de ce qui se passera sur d'autres marchés.

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