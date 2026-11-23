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McLaren livre sa première hypercar W1, et elle est très verte

La peinture Mantis Green, l'Alcantara vert et le carbone apparent Crystal Blue montrent jusqu'où la personnalisation McLaren W1 MSO peut aller.

Photo: sennatvchannel (Instagram)

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

23 Nov à 14:36

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McLaren Nagoya a remis à un client les clés d'une McLaren W1 en Mantis Green. La couverture de l'événement organisée par le concessionnaire circule maintenant comme la première livraison client de cette hypercar limitée à 399 exemplaires. McLaren elle-même n'a pas confirmé la remise des clés.

L'événement aurait eu lieu lors d'une cérémonie géolocalisée à l'hôtel Fuji Speedway dans la préfecture de Shizuoka, avec des photos apparues sur Instagram le 20 novembre. Une deuxième W1, avec une spécification différente, est déjà annoncée pour une livraison chez McLaren Fukuoka au Japon.

Mantis Green avec Alcantara Vert

La voiture au centre de l'histoire est finie en Mantis Green avec des roues multibranches en noir brillant et des écrous de roue à verrouillage central verts. Cette combinaison rend la silhouette en fibre de carbone de la W1 difficile à manquer.

À l'intérieur, l'habitacle est habillé d'alcantara vert assorti à la peinture extérieure. Ce type de thème monochrome est typique du programme sur mesure MSO de McLaren, où les clients choisissent les finitions extérieures et intérieures comme un ensemble assorti.

La McLaren W1 repose sur une monocoque en fibre de carbone Aerocell. Cette approche de construction remonte à la McLaren F1 et s'est poursuivie à travers la P1.

La structure est centrale au poids à sec de 1 399 kg de la voiture et à son rapport puissance/poids revendiqué de 899 chevaux par tonne métrique.

La puissance provient d'un V8 biturbo de 4,0 litres associé à un moteur électrique. McLaren annonce officiellement une puissance combinée de 1 258 chevaux et un couple de 1 340 Nm transmis uniquement aux roues arrière.

La société indique un temps de 0 à 200 km/h en 5,8 secondes et une vitesse de pointe limitée électroniquement à 350 km/h. Ces chiffres placent la W1 parmi les voitures les plus rapides jamais construites par la marque.

Le VIN 180 Apporte du Carbone Bleu Cristal Exposé à Fukuoka

Une deuxième voiture, identifiée par le VIN 180, est censée être livrée à McLaren Fukuoka au Japon. Sa carrosserie est en fibre de carbone bleu cristal exposée, laissant le tissage visible au lieu de le masquer sous une peinture unie.

La W1 à destination de Fukuoka associe cette finition en carbone bleu à un intérieur noir, des roues noires mates et des étriers de frein noirs. La voiture verte assortit son thème extérieur et intérieur, donc la palette ici est bien plus sobre.

Ensemble, les deux voitures montrent l'étendue de la personnalisation MSO possible sur une production limitée à 399 unités.

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Aucune des livraisons japonaises n'a été directement abordée par McLaren, et les deux récits remontent à la couverture d'événements au niveau des concessionnaires. Le programme sur mesure de McLaren laisse les combinaisons extérieures et intérieures largement à la discrétion de chaque client, donc les acheteurs ailleurs surveillant leurs créneaux de construction peuvent s'attendre à une variation similaire.

McLaren avait prévu les premières livraisons de la W1 pour 2026, et cette remise de Mantis Green signalée au Japon s'inscrit dans cette fenêtre initiale alors que les voitures de production commencent à passer de Woking aux garages privés.

Source: sennatvchannel (Instagram) sur TheSupercarBlog

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