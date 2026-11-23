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Officiel : Stellantis abandonne le WEC avec Peugeot et quitte aussi la Formule E avec Citroën et Opel

Le WEC s'arrête avec effet immédiat, la Formule E fin 2027. Seul le programme client en rallye avec Lancia est maintenu.

Photo: Stellantis

Emmanuel Rolland

Par: Emmanuel Rolland

23 Nov à 16:37

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L'information avait déjà fuité, mais le couperet est tombé officiellement cette fois. Après plusieurs jours de rumeurs, Stellantis a officialisé ce lundi 23 novembre la fin de ses engagements en championnat du monde d'endurance (WEC) et en Formule E. Une décision qui concerne directement trois marques du groupe : Peugeot, Citroën et Opel.

Pour Peugeot, le retrait est immédiat. La marque au Lion ne participera donc pas à la saison 2027 du WEC et ne sera pas au départ des prochaines 24 Heures du Mans. L'aventure de la 9X8 s'achève après cinq saisons de compétition, sans victoire en championnat du monde malgré plusieurs podiums.

Peugeot 9X8 LMH WEC

Photo: Stellantis

La décision intervient à un moment particulièrement délicat pour l'équipe. Peugeot préparait une évolution majeure de son Hypercar, destinée à corriger les difficultés rencontrées depuis ses débuts en 2022. Le développement de cette nouvelle version était déjà bien avancé, avec plusieurs séances d'essais prévues durant l'hiver. Le constructeur avait également commencé à constituer son équipage pour 2027, notamment avec les arrivées annoncées de Robert Shwartzman et Alex Quinn.

Citroën et Opel restent en Formule E jusqu'en 2027

Le calendrier est légèrement différent pour les deux autres marques concernées. Citroën et Opel poursuivront leur engagement en Formule E jusqu'au terme de la saison 13, qui doit s'achever à l'été 2027. Elles ne prendront donc pas part à la saison suivante.

Ce départ est particulièrement surprenant pour Opel, qui s'apprêtait à faire ses débuts dans le championnat avec la nouvelle génération Gen4. La marque avait notamment recruté Mitch Evans et Théo Pourchaire pour constituer son équipage. Citroën, de son côté, pouvait compter sur Jean-Éric Vergne et Nick Cassidy.

Citroën Formule E 2027

Photo: Stellantis

Le retrait de Stellantis représente un coup dur pour la discipline électrique. Le groupe faisait partie des constructeurs les plus impliqués dans le championnat, avec deux marques engagées. La grille pourrait ainsi perdre plusieurs voitures à partir de la saison 2027-2028.

Stellantis veut concentrer ses moyens sur ses voitures de série

Le groupe justifie cette décision par son plan stratégique FaSTLAne 2030. Celui-ci prévoit de concentrer les ressources sur le développement de nouveaux modèles, l'amélioration de la qualité et une couverture plus large des marchés.

Stellantis ne compte toutefois pas abandonner toute activité sportive. Le groupe souhaite renforcer la compétition-client, notamment dans le rallye, ainsi que le développement de modèles hautes performances pour Alfa Romeo et Maserati. Les déclinaisons sportives des marques généralistes, comme les Peugeot GTi, Opel GSE et Lancia HF, restent également dans le périmètre.

Sur le plan social, Stellantis indique vouloir conserver et redéployer les quelque 200 salariés concernés par l'arrêt des programmes officiels. Des possibilités de reclassement seront recherchées dans la compétition-client, le développement des véhicules sportifs et d'autres activités du groupe.

Enfin, la décision ne concerne pas l'engagement de Dodge en NASCAR aux États-Unis, qui reste maintenu pour 2027. Pour Stellantis, il ne s'agit donc pas de tourner définitivement le dos à la compétition, mais de revoir profondément ses priorités.

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