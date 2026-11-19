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Peugeot lance une édition spéciale appelée Envy pour 208 et 2008 avec moteur thermique

Davantage d'équipements et de nouvelles couleurs, et un prix qui démarre à 27 675 euros

Photo: Peugeot

Par: Roland Hildebrandt

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

19 Nov à 15:44

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Peugeot propose désormais en France l'édition spéciale Envy pour les modèles 208 et 2008, en se basant sur la finition "Allure Plus". Cette édition spéciale enrichit l'équipement par des caractéristiques spécifiques de couleur, de matériau et de confort. Par rapport aux variantes Allure Plus correspondantes, le supplément pour les versions Envy s'élève à 1 000 euros chacune. Les modèles Envy ne sont disponibles que pour les motorisations thermiques.

Pour l'extérieur, Peugeot introduit pour la 208 Envy (officiellement écrit ENVY) la peinture "Alvao Vert", disponible sans coût supplémentaire. En plus, Agueda Jaune, Okenit Blanc, Artense Argent, Selenium Gris, Perla Nera Noir ainsi qu'Elixir Rouge sont proposés.

La 2008 Envy reçoit comme nouvelle couleur "Bleu Nazaré", également sans coût additionnel, complétée par Obsession Bleu, Okenit Blanc, Artense Argent, Selenium Gris, Perla Nera Noir et Elixir Rouge. Sur la 208 Envy, un toit contrastant en noir brillant est prévu, tandis que la 2008 Envy est équipée de barres de toit en noir brillant. Les roues arborent des jantes en alliage bicolores avec finition diamantée et peinture Black Mist, réparties en 16 pouces pour la 208 et 17 pouces pour la 2008.

À l'intérieur, les deux modèles adoptent les sièges avant de la finition GT, avec un revêtement trimatériau nommé Tremezzo. Celui-ci possède des surpiqûres bleu-vert Opalite ainsi qu'un emblème Peugeot imprimé sur les appuie-têtes. Des surpiqûres bleu-vert Opalite parcourent les accoudoirs et les panneaux de porte, complétées à l'avant par une sérigraphie sur un insert noir brillant. Les seuils de porte en aluminium portent l'inscription Peugeot.

Pour la 208 Envy, un ciel de toit en Mistral Noir avec éclairage LED intégré fait également partie de l'équipement, comprenant un plafonnier à l'avant, des liseuses à l'arrière ainsi que des miroirs de courtoisie. De série, l'édition spéciale Envy inclut pour les deux modèles un accès et un démarrage mains libres ainsi qu'une caméra de recul haute résolution. La 2008 Envy dispose en outre d'un plancher de coffre réglable à deux niveaux.

Pour la Peugeot 208 Envy Turbo 100, le prix est de 27 675 euros, la 208 Envy Hybrid 110 e-DSC6 coûte 30 560 euros et la 208 Envy Hybrid 145 e-DSC6 est à 32 060 euros. Pour la 2008, le Peugeot 2008 Envy Turbo 100 est à 32 620 euros, la 2008 Envy Hybrid 110 e-DSC6 à 35 890 euros et la 2008 Envy Hybrid 145 e-DSC6 à 37 390 euros.

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