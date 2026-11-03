C'est officiel : Dodge revient en NASCAR

Bonne nouvelle pour les fans de courses : Dodge revient officiellement à la compétition en NASCAR Cup Series. Le constructeur automobile a annoncé son retour lundi lors du SEMA Show 2026 à Las Vegas, confirmant que la marque participera à nouveau au plus haut niveau de la NASCAR à partir de la saison 2027.

Tim Kuniskis, responsable des marques américaines pour Stellantis Amérique du Nord, a fait l'annonce, déclarant que Dodge avait choisi d'adopter une approche agressive plutôt que de passer des années à préparer son retour. Il a dit :

'Tout le monde disait qu'il était impossible de revenir en un an. Nous avons dit, "regardez ça." Bien sûr, nous pourrions passer trois ans à planifier, tester et perfectionner... ou nous pourrions faire les trois en temps réel, sur la piste. Cela va être exponentiellement plus difficile de cette façon. Mais la lenteur n'a jamais fait partie de l'ADN de Dodge. LFG.'

Ce retour marque un grand retour de la marque dans la compétition NASCAR Cup. Dodge a participé pour la dernière fois à la Cup Series en 2012, lorsque Brad Keselowski a conduit la Dodge Charger n°2 au championnat à la fin de la saison.

Le Retour de Dodge en NASCAR Après 14 Ans d'Absence

Dodge a une longue histoire en NASCAR, remontant à sa première victoire en Cup Series en 1953. La marque est devenue une présence régulière dans les courses de stock-car avant de quitter la Cup Series après la saison 2012.

Ce retour intervient alors que Stellantis continue d'étendre ses efforts en sports mécaniques en Amérique du Nord. Ram est déjà revenu à la compétition NASCAR avec Kaulig Racing dans la série, offrant à Stellantis une présence soutenue par l'usine. Kaulig Racing servira désormais d'équipe phare pour Dodge et Ram alors que l'entreprise étend son implication en NASCAR.

Dodge SRT Racing dirigera cet effort. La division supervise les activités de sports mécaniques de Dodge en Amérique du Nord, y compris ses programmes en NASCAR et NHRA, ainsi que d'autres séries de courses.

Bien que Dodge n'ait pas encore dévoilé tous les détails techniques de sa voiture de Cup 2027, la société affirme que les fans n'auront pas à attendre longtemps pour la voir.

Dodge Dévoilera Sa Voiture NASCAR en Décembre

La route vers le retour de Dodge commencera lors du week-end de championnat NASCAR au Homestead-Miami Speedway, où Kaulig Racing doit annoncer sa composition de pilotes pour la saison 2027.

Dodge profitera également de l'événement pour révéler la voiture de course qui portera ses couleurs en compétition NASCAR Cup Series, tandis que la nouvelle voiture de stock-car Dodge sera officiellement dévoilée le 4 décembre.