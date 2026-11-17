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Aston Martin débarque au Dakar 2027 avec Alonso et Loeb : voici le Dreadnought

Fernando Alonso, Sébastien Loeb et Lucas Moraes seront au départ au volant d'un étonnant prototype dont le design est directement inspiré d'un véhicule imaginé pour le jeu vidéo Call of Duty.

Photo: Aston Martin

Emmanuel Rolland

Par: Emmanuel Rolland

17 Nov à 10:52

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Après la Formule 1 et l'endurance, Aston Martin s'attaque à l'un des terrains les plus exigeants du sport automobile : le Dakar. Le constructeur a annoncé ce 17 novembre son engagement officiel dans l'édition 2027, avec trois voitures qui seront développées et exploitées par Prodrive. Le Dakar 2027 se déroulera du 9 au 23 janvier 2027, au Portugal et au Maroc, préférés à l'Arabie Saoudite en raison de la situation au Proche Orient.

Et pour cette première participation, Aston Martin n'a pas fait les choses à moitié. L'équipe réunira Fernando Alonso, Sébastien Loeb et Lucas Moraes. Le premier retrouvera le Dakar sept ans après sa première expérience avec Toyota, en 2020. L'Espagnol avait alors terminé à la 13e place du classement général. Il sera de nouveau accompagné par Marc Coma, quintuple vainqueur de l'épreuve dans la catégorie moto.

À ses côtés, Sébastien Loeb tentera une nouvelle fois de décrocher la victoire qui manque encore à son palmarès. Le Français, neuf fois champion du monde des rallyes, compte déjà cinq podiums sur le Dakar et 28 victoires d'étape. Il retrouvera Fabian Lurquin dans le baquet de copilote. Le troisième équipage sera composé du Brésilien Lucas Moraes, champion du monde des rallyes-raids 2025, et de Pablo Moreno.

Une Aston Martin imaginée pour Call of Duty

L'autre curiosité de ce programme tient à la voiture. Baptisée Dreadnought, elle reprend le nom et l'univers d'un véhicule militaire virtuel imaginé par Aston Martin pour le jeu vidéo Call of Duty: Modern Warfare 4. Ce concept numérique a été transformé en véritable machine de compétition, spécialement préparée pour affronter les pistes et les dunes du rallye-raid.

Sa conception et son exploitation ont été confiées à Prodrive. Le préparateur britannique connaît parfaitement le terrain : il a notamment développé le BRX Hunter, puis le Dacia Sandrider engagé ces dernières saisons. Ce dernier a remporté le Dakar 2026. Aston Martin s'appuie donc sur une structure qui possède déjà une solide expérience de l'épreuve.

Aston Martin Dreadnough - Dakar 2027

Photo: Aston Martin

La fiche technique du Dreadnought n'a toutefois pas encore été détaillée. Aston Martin n'a notamment communiqué aucune information précise sur sa motorisation ou ses caractéristiques mécaniques. Il faudra donc attendre les prochaines présentations pour savoir ce qui se cache réellement sous cette carrosserie spectaculaire.

Un programme ambitieux dès janvier 2027

Cette arrivée marque la première incursion d'Aston Martin Racing dans le rallye-raid. Le constructeur entend néanmoins jouer un rôle de premier plan, avec trois équipages capables de viser les premières places.

Le Dakar 2027 se déroulera du 9 au 23 janvier. L'épreuve quittera l'Arabie saoudite pour retrouver un parcours entre le Portugal et le Maroc, avec un départ à Loulé et une arrivée à Marrakech. Au programme : un prologue et douze étapes, dont 4 341 kilomètres de secteurs chronométrés.

Pour Fernando Alonso, le défi sera particulièrement relevé : le pilote espagnol entend disputer le Dakar tout en poursuivant sa carrière en Formule 1 avec Aston Martin. Une double campagne qui promet un début d'année 2027 particulièrement chargé.

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