Accueil

Bentley

Bentayga

Actualités

Bentley confirme l'arrivée prochaine du Bentayga, un modèle robuste

Le PDG de Bentley annonce un Bentayga tout-terrain lié à la prochaine refonte tandis qu'un Torcal électrique séparé est prévu pour les showrooms en 2028.

Photo: Bentley

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

25 Nov à 11:34

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Le Bentayga tout-terrain de Bentley est passé d'une curiosité internet à une possibilité que le PDG de l'entreprise ne veut pas exclure. Frank-Steffen Walliser a déclaré à Automotive News que le concept Bentayga X présenté en janvier a suscité une réaction à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise qui l'a surpris.

Walliser n'a pas annoncé de date de production. Mais il a dit que le projet était "à l'horizon", ce qui est à peu près aussi proche qu'un PDG en exercice peut confirmer un modèle futur sans le confirmer officiellement.

Bentley Bentayga X Concept

Photo : Bentley

Ce que Walliser a réellement confirmé à propos du Bentayga X

En parlant avec Automotive News, Walliser a décrit la réaction du public au concept X comme "vraiment positivement surprenante". Interrogé directement sur le fait que Bentley envisageait de le construire, il a répondu : "oui, c'est à l'horizon. Le temps nous dira quand il sera prêt."

C'est une confirmation d'intention. Aucun groupe motopropulseur, nom de finition ou date de mise en vente n'a été fixé, et Bentley n'a pas dit si le modèle de production porterait le badge X ou un autre.

Le Bentayga actuel est sur le marché depuis l'année modèle 2016 en tant que produit de première génération. Walliser a confirmé qu'une refonte était en cours, bien qu'il n'ait donné aucun détail sur les changements au-delà du style et de l'architecture.

C'est dans cette refonte qu'une variante tout-terrain s'intégrerait le plus logiquement, construite de zéro plutôt que greffée sur la plateforme vieillissante. Bentley n'a pas dit si le traitement X serait lancé en même temps que la refonte ou s'il la suivrait.

Galerie: Bentley Bentayga X Concept

18

Source: Bentley

Le matériel du Bentley Concept X définit la direction tout-terrain

Le concept qui a lancé cette conversation a fait ses débuts à la course sur glace FAT en Autriche, basé sur le Bentayga Speed à double turbocompresseur W12 développant 641 ch. Bentley a relevé la hauteur de caisse de plus de 5 centimètres et élargi la voie de près de 13 centimètres par rapport à cette voiture donneuse.

La garde au sol dépassait 30 centimètres, avec une profondeur de gué évaluée à 55 centimètres. Ce sont des chiffres substantiels pour un SUV de luxe arborant le badge ailé B. Des roues forgées de 22 pouces enveloppées de pneus tout-terrain complétaient le matériel spécifique au tout-terrain du concept.

Lire aussi

La Bentley Torcal se métamorphose dans un style streetwear grâce à Hiroshi Fujiwara

Bentley dévoile les voitures de commémoration 2026 avec une histoire puissante derrière elles

Cela ne garantit pas une traduction directe vers un modèle de production. Le débattement de suspension, la taille des roues et la profondeur de gué sont le genre de chiffres qui sont révisés lorsque les ingénieurs passent d'un concept à un véhicule qui doit passer des tests de collision et des normes d'émissions.

Quoi que Bentley construise, cela restera alimenté par essence. Walliser a réitéré que le Bentayga continuera aux côtés du SUV électrique Torcal de la marque, qui arrivera pour l'année modèle 2028. Cette paire donne à Bentley un vaisseau amiral à combustion et un autre à batterie en parallèle, avec la variante tout-terrain comme troisième pilier construit sur le côté essence.

Source: Automotive News

Partager cette actualité

Tendances





Stellantis promet plus de voitures amusantes après son retrait des principaux championnats de sport automobile





Les véhicules électriques de Tesla pourraient bénéficier d'une importante mise à jour l'année prochaine





Nissan 2027, toutes les nouveautés à venir





Attention BYD, Koenigsegg est toujours à la poursuite d'un record à 530 km/h avec sa Jesko

Dernières actualités

Bentley confirme l'arrivée prochaine du Bentayga, un modèle robuste 25 Nov - Tout-terrain

Dacia Sandero Stepway GPL (2026), le test des consommations réelles 25 Nov - Consommations

BYD prépare une usine en France et négocie avec Ineos pour l'usine de Hambach 25 Nov - News

Le mini Land Cruiser de Toyota passe en mode tout-terrain. 25 Nov - Pièces Détachées / Tuning

Toyota n'en est même pas à mi-chemin du développement de son coupé à moteur central 24 Nov - Industrie

La Ford GT40 conduite par Carroll Shelby revient aux enchères après une tentative de vente précédente 24 Nov - Enchères

Audi brevète des boutons cachés qui sortent de derrière l'écran 24 Nov - Brevets

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Bentley dévoile les voitures de commémoration 2026 avec une histoire puissante derrière elles





Dacia Sandero Stepway GPL (2026), le test des consommations réelles





Les dernières créations Mulliner de Bentley nécessitent 56 heures juste pour la peinture





BYD prépare une usine en France et négocie avec Ineos pour l'usine de Hambach





Une rare Bentley de 1928 sortie de grange pourrait valoir plus d’un million de dollars





Toyota n'en est même pas à mi-chemin du développement de son coupé à moteur central





Le mini Land Cruiser de Toyota passe en mode tout-terrain.