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Mate Rimac révèle avoir eu une "violente dispute" avec le groupe Volkswagen au sujet de l'avenir de Bugatti

Il s'est opposé aux plans du Groupe VW de construire un SUV électrique et de transformer plus tard le successeur de la Chiron en VE. Aucun des deux n'a eu lieu.

Photo: Bugatti

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

25 Nov à 12:03

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Mate Rimac a révélé la manière dont il a défié les souhaits des dirigeants du groupe Volkswagen pour sauver Bugatti d'un avenir entièrement électrique. Bien qu'il ait construit sa réputation sur les hypercars électriques, l'entrepreneur croate pensait que l'alimentation par batterie n'était pas la bonne direction à prendre pour la marque française. Convaincre tout le monde, cependant, n'a pas été une tâche facile.

Dans une interview avec Classic Driver, Rimac a rappelé que le groupe VW voulait initialement que le successeur de la Bugatti Chiron soit un SUV électrique à quatre places. Oui, un SUV. L'idée peut sembler bizarre aujourd'hui, mais l'entreprise y a réfléchi vers 2020, alors que l'enthousiasme pour les véhicules électriques était à son comble et que les constructeurs automobiles s'efforçaient d'électrifier leurs gammes.

L'entreprise de Rimac était impliquée dans le développement de la chaîne de traction électrique, avec des plans pour adapter la technologie de la Nevera désormais abandonnée pour le Bugatti surélevé proposé. Cependant, il a rapidement réalisé que faire fonctionner le projet serait extrêmement difficile. Les ingénieurs ne pouvaient pas simplement emprunter une plateforme existante pour le SUV électrique, ce qui signifiait que le groupe VW aurait dû dépenser des milliards pour développer une architecture dédiée. Le modèle économique n'a jamais été viable, et le projet s'est finalement arrêté sans approbation de l'Allemagne.

Moteur du Bugatti Tourbillon V16

Photo : Bugatti

Construire une Bugatti à en prendre le contrôle

Avec Bugatti manquant d'un successeur viable pour la Chiron, Rimac a vu une opportunité. Il a approché la direction du groupe VW avec une proposition pour que son entreprise développe et construise l'ensemble du véhicule, laissant le conglomérat allemand le vendre. C'est là que l'histoire prend un tournant intéressant : lors d'une réunion, un dirigeant du groupe VW a demandé : "Pourquoi ne prenez-vous pas simplement le contrôle de l'entreprise ?"

Rimac a d'abord pensé que la suggestion était une plaisanterie. Il n'en a même pas parlé à quiconque après être rentré chez lui. Quelques mois plus tard, le dirigeant a rappelé pour demander pourquoi il n'avait pas répondu. C'est alors que l'entrepreneur croate a réalisé que l'offre était sérieuse. Ce qui a suivi a été un processus de négociation de deux ans et demi. Lorsque les discussions se sont tournées vers l'avenir de Bugatti, les dirigeants du groupe VW et de Porsche ont dit à Rimac que la prochaine hypercar devait être entièrement électrique.

Sur le papier, ce n'était pas une suggestion déraisonnable. Rimac avait fondé une entreprise de voitures électriques, développé la Concept One et la Nevera, et travaillait déjà avec de grands constructeurs automobiles sur la technologie des batteries. Pourtant, il était fermement en désaccord avec la direction proposée.

"Je me suis lancé dans une énorme dispute avec eux parce que je pensais que c'était la mauvaise chose pour Bugatti. Alors j'ai dit : 'Non, je ne veux pas faire une Bugatti électrique.'"

Bugatti Tourbillon Équipe Pur Sang

Photo : Bugatti

Le groupe VW voulait réutiliser la plateforme de la Chiron

Le groupe VW a finalement accepté de laisser Rimac poursuivre un hybride à la place, mais un autre désaccord a suivi. Le compromis proposé impliquait d'utiliser la plateforme existante de la Chiron pour limiter les coûts. Cela aurait imposé des contraintes pour accueillir la batterie, ce qui aurait abouti à un produit que Rimac considérait comme compromis.

Avant même que la transaction avec le groupe VW ne soit finalisée, l'entreprise de Rimac a payé Cosworth de sa propre poche pour commencer à travailler sur le nouveau moteur à combustion. Pour prouver le concept, les ingénieurs ont construit un prototype à quatre cylindres représentant un quart du moteur à 16 cylindres prévu. Il conservait la même chambre de combustion et le même design de culasse, permettant à l'équipe d'évaluer les performances, les émissions, les coûts et les délais de développement.

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Les résultats ont soutenu l'approche V16, donnant à Rimac les preuves dont il avait besoin pour convaincre toutes les parties impliquées. Le résultat final a été la Tourbillon, dotée d'un V16 de 8,3 litres naturellement atmosphérique associé à une chaîne de traction hybride. Six ans après le début du développement, Rimac dit que la décision a porté ses fruits. Bugatti a vendu toutes les Tourbillon qu'elle prévoyait de construire.

C'est pourquoi Rimac était prêt à se battre contre les plans initiaux du groupe VW, même si une Bugatti électrique aurait pu sembler être le choix évident venant de l'homme derrière la Nevera. L'ironie est difficile à manquer : l'homme qui a construit l'une des voitures électriques les plus rapides au monde est aussi celui qui a convaincu le groupe VW que sa marque phare ne devait pas devenir entièrement électrique.

Le V16 de la Tourbillon est sans doute un argument assez convaincant qu'il avait raison.

Source: Classic Driver / YouTube

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