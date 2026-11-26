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Un dirigeant de Mazda affirme que l'identité de l'entreprise ne dépend plus de la MX-5
Le roadster reste dans la gamme de Mazda, mais l'entreprise ne dépend plus autant de lui pour définir la marque qu'auparavant.
Photo: DW Burnett / Motor1
Par: Adrian Padeanu
Publié par: Lucas Huaumé
26 Nov à 11:45
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Mazda a passé près de quatre décennies à bâtir une réputation autour de la MX-5, mais apparemment, l'entreprise ne considère plus son roadster bien-aimé comme indispensable. Interrogé sur la possibilité pour le constructeur japonais d'imaginer un avenir sans la voiture de sport biplace, un cadre supérieur a donné une réponse plutôt directe : « Oui, absolument ».
Ce n'est pas exactement ce que les passionnés de MX-5 voulaient entendre. S'adressant à Auto Express, la directrice des ventes de Mazda UK, Laura Brailey, a expliqué que la société dépendait moins du petit roadster pour établir son identité. La gamme croissante de SUV, en particulier le CX-5, extrêmement réussi, a contribué à élargir la perception publique de la marque.
« Le volume de MX-5 dans notre gamme globale est relativement faible », a expliqué Brailey, ajoutant que Mazda ne dépend plus autant du roadster pour sa reconnaissance qu'il y a une décennie.
Photo : Chris Rosales / Motor1
Le Roadster de Mazda Ne Disparaît Pas, Mais Des Changements Arrivent
C'est un argument commercial compréhensible, mais peut-être pas le message le plus rassurant pour les fans de l'une des plaques signalétiques les plus anciennes de l'industrie automobile. Après tout, la MX-5 n'est pas juste un autre modèle dans le portefeuille de Mazda. C'est sans doute la voiture qui représente le mieux ce que l'entreprise peut réaliser lorsque le plaisir de conduire prime sur les chiffres de performance pure.
Avant que les fans de la MX-5 ne commencent à écrire des nécrologies, il y a une bonne nouvelle. Mazda n'a pas de projet immédiat de cesser la production du modèle actuel de quatrième génération. La plus grande question concerne son successeur. Bien que Mazda ait déjà indiqué que des travaux de développement sont en cours, un calendrier de production reste insaisissable. Le directeur général de Mazda UK, Jeremy Thomson, a suggéré que le prochain roadster pourrait prendre la voie hybride.
« Il y aura beaucoup de gens qui diront 'ce n'est pas une MX-5 si elle n'a pas de moteur à combustion'. Mais en regardant vers l'avenir - au-delà de 2030 - c'est clair : l'électrification doit arriver à tout à un moment donné. »
Galerie: Road trip en Californie en Mazda Miata
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Source: Chris Rosales / Motor1
La Prochaine MX-5 Doit Rester Fidèle à Ses Racines
Nous avons récemment rapporté que Mazda n'entendait pas beaucoup de demande pour une Miata électrique, les passionnés semblant plus intéressés par un roadster qui évolue sur la formule actuelle plutôt que de l'abandonner. C'est un contraste intéressant avec la poussée plus large de l'industrie vers l'électrification. Mazda sait que l'attrait du roadster vient en grande partie de sa simplicité, de son faible poids, de sa boîte manuelle, de sa propulsion arrière et de son moteur atmosphérique. Remplacer cette recette par des batteries pourrait s'avérer délicat, même si l'électrification devient inévitable.
La question est de savoir si la prochaine génération de MX-5 peut conserver son attrait original tout en respectant des réglementations de plus en plus exigeantes. Après tout, Mazda n'a peut-être plus besoin de la Miata pour définir son identité, mais ce serait dommage si l'entreprise perdait la voiture qui représente sans doute mieux son esprit que tout autre modèle.
Il y a une distinction importante entre Mazda reconnaissant qu'elle pourrait survivre sans la MX-5 et décidant réellement de la supprimer. Cette dernière signifierait abandonner un modèle qui s'est vendu à plus de 1,2 million d'unités à travers quatre générations et reste la voiture de sport biplace la plus vendue au monde.
Pour l'instant, le roadster ne va nulle part. Mais entendre un cadre de Mazda répondre par « oui, absolument » lorsqu'on lui demande si l'entreprise pourrait vivre sans lui est un véritable rappel à la réalité. Apparemment, même la voiture qui a mis Mazda sur la carte des roadsters n'est pas à l'abri d'être considérée comme superflue.
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Source: Auto Express
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