Accueil

Tesla

Cybertruck

Actualités

Annulé ou non, le Cybertruck est le pick-up d'occasion qui se vend le plus rapidement en Amérique

Les chiffres de vente montrent que le Tesla Cybertruck et les autres pick-ups électriques d'occasion se sont vendus plus rapidement que les pick-ups hybrides et essence similaires en octobre 2026.

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

26 Nov à 16:04

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Le Cybertruck de Tesla est sur le point de disparaître. Ce pick-up angulaire en acier inoxydable continue de surpasser presque tous les autres pick-ups d'occasion du pays, alors qu'il attend la fin.

Les Cybertruck d'occasion sont restés en moyenne seulement 39,1 jours sur les lots des concessionnaires en octobre 2026, selon le cabinet de recherche iSeeCars. C'est 26,4 jours plus rapide que la moyenne globale des pick-up d'occasion de 65,5 jours, et cela place le pick-up en 16e position parmi tous les véhicules d'occasion vendus aux États-Unis ce mois-là.

Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars, a déclaré :

'La combinaison de prix du carburant élevés et d'une baisse spectaculaire de la valeur marchande change radicalement la donne pour les VE lorsqu'ils passent du neuf à l'occasion.'

Les acheteurs d'occasion recherchent la valeur, a-t-il noté, et une facture d'essence qui augmente de 20 à 30 % rend les coûts d'exploitation d'un VE difficiles à ignorer.

Le Tesla Cybertruck domine les classements des pick-ups

iSeeCars a tiré ses chiffres de plus de 1,1 million de ventes de véhicules d'occasion âgés de un à cinq ans en octobre 2026. La moyenne de 39,1 jours du Cybertruck a battu tous les autres pick-up de l'étude, qu'ils soient à essence ou électriques. Il s'est placé bien devant les modèles les plus vendus de Tesla, le Model 3 (39,5 jours, 18e au classement général) et le Model Y (39,8 jours, 24e).

Le résultat arrive quelques semaines après que Tesla a confirmé ses plans pour réduire la production du Cybertruck. La forte dépréciation des nouveaux pick-ups, documentée dans notre couverture de la valeur de revente du Cybertruck, a rendu les exemples d'occasion accessibles aux acheteurs qui n'auraient jamais envisagé d'en acheter un neuf.

Les pick-ups électriques ont occupé quatre des dix premières places des pick-ups se vendant le plus rapidement, y compris trois des quatre premières places derrière le Cybertruck. À l'opposé, le Chevrolet Silverado EV a terminé dernier parmi les 24 pcik-ups étudiés. Il est resté 107,5 jours sur les lots, 68,4 jours de plus que le Cybertruck avec lequel il partage un segment.

Galerie: Cybertruck Tesla (2024) en direct

5

Comment Ford, Rivian Et Toyota Se Comparent Au Cybertruck

Le Ford Maverick Hybrid a été le plus proche du rythme du Cybertruck, se vendant en 43,3 jours. Le Rivian R1T a suivi avec 45,2 jours, et le Ford F-150 Lightning a complété le groupe électrifié avec 47,4 jours.

Le Tacoma de Toyota était le pick-up à essence le plus rapide de l'étude, se vendant en 50,1 jours. Un nom fort de pick-up à essence peut encore rivaliser même si les pick-ups électrifiés occupent le devant de la scène.

Un pick-up qui se vend en 39 jours pourrait encore se déplacer à un prix réduit, et les jours sur le marché ne disent rien sur le nombre de modèles donnés que les concessionnaires stockent réellement. Les acheteurs comparant un Cybertruck à un Maverick Hybrid ou un R1T devraient peser le prix d'achat et les coûts d'exploitation en plus de la rapidité avec laquelle l'annonce a disparu.

La tendance plus large des VE soutient la position du Cybertruck. Les VE d'occasion ont pris en moyenne 45,6 jours dans tous les segments en octobre, battant les hybrides à 54,5 jours et les véhicules à essence à 61,0 jours. iSeeCars a estimé l'écart à environ 25 % par rapport aux modèles à essence. Seize des 25 véhicules d'occasion se vendant le plus rapidement étaient entièrement électriques, menés par l'Audi A4 Allroad à 33,7 jours.

Le Cadillac Escalade IQ était le véhicule se vendant le plus lentement de toute l'étude avec 134,3 jours, suivi par le Ford Escape Plug-In Hybrid, le Lincoln Corsair Hybrid et le Silverado EV. Les modèles électriques plus chers se déplacent encore plus lentement que leurs homologues moins chers, quel que soit le groupe motopropulseur.

Lire aussi

Les véhicules électriques de Tesla pourraient bénéficier d'une importante mise à jour l'année prochaine

Tesla investit tout (ou presque) dans le robotaxi. Où en sommes-nous ?

Source: iSeeCars

Partager cette actualité

Tendances





La nouvelle Subaru WRX manuelle est déjà extrêmement populaire au Japon





C'est officiel : Gordon Ramsay est le nouveau présentateur de Top Gear





Et s'il s'agissait là de la nouvelle Maserati ?





Suzuki revient avec la nouvelle Ignis. Et tout change !

Dernières actualités

Annulé ou non, le Cybertruck est le pick-up d'occasion qui se vend le plus rapidement en Amérique 26 Nov - Industrie

La décision de l'Europe concernant les voitures hybrides : qui gagne et qui perd ? 26 Nov - Industrie

En Europe, le solaire dépasse toutes les autres sources, mais est bloqué par le réseau 26 Nov - VS

Volvo introduit des robots humanoïdes dans ses usines 26 Nov - Industrie

Un dirigeant de Mazda affirme que l'identité de l'entreprise ne dépend plus de la MX-5 26 Nov - Industrie

JLR confirme l'arrivée du Range Rover GT électrique en 2027 26 Nov - News

C'est officiel : Gordon Ramsay est le nouveau présentateur de Top Gear 26 Nov - Divertissement / Célébrités

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Tesla abandonne le Cybertruck pour faire de la place aux robotaxis





La décision de l'Europe concernant les voitures hybrides : qui gagne et qui perd ?





Elon Musk affirme que la production du Tesla Cybertruck s'arrêtera progressivement l'année prochaine





En Europe, le solaire dépasse toutes les autres sources, mais est bloqué par le réseau





Les véhicules électriques de Tesla pourraient bénéficier d'une importante mise à jour l'année prochaine





Volvo introduit des robots humanoïdes dans ses usines





Tesla investit tout (ou presque) dans le robotaxi. Où en sommes-nous ?