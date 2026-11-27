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Les photos du nouveau SUV de Leapmotor
Les photos du Leapmotor DX, prêt à faire ses débuts en Chine avec des moteurs électriques et hybrides à prolongateurs d'autonomie.
Photo: Leapmotor
Par: Massimo Grassi
Publié par: Lucas Huaumé
27 Nov à 10:01
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Dans les documents déposés auprès du ministère chinois de l'Industrie et de l'Information, un nouveau nom apparaît : Leapmotor DX. Le SUV, légèrement plus compact que le Leapmotor D19 présenté au Salon de Paris 2026 et pas encore en vente en Chine, arrive avec quatre configurations de propulsion différentes.
Deux sont EREV (électriques à autonomie étendue, avec un moteur thermique qui recharge la batterie) et deux sont BEV, c'est-à-dire entièrement électriques. La différence principale réside dans le nombre de moteurs et la puissance totale, qui dans la version la plus puissante atteint 540 kW.
Leapmotor DX : caractéristiques
Le Leapmotor DX mesure 5 151 mm de longueur, 1 999 mm de largeur et une hauteur variable entre 1 775 et 1 795 mm selon la finition. L'empattement est de 3 110 mm, identique à celui du D19. La configuration prévoit cinq places.
Leapmotor DX, les premières photos de Chine
Photo: Leapmotor
Les versions électriques sont équipées de batteries LFP (lithium fer phosphate) fournies par CATL et assemblées par Leapmotor, la même solution déjà utilisée sur les autres modèles de la série D. Les documents n'indiquent ni capacité ni autonomie déclarée. Ces données resteront inconnues jusqu'à d'éventuelles communications officielles ultérieures.
Concernant la conduite assistée, Leapmotor vise à offrir à partir du premier trimestre 2027 une mise à jour OTA gratuite pour les véhicules déjà équipés de LiDAR (le capteur laser qui mesure distances et obstacles avec une précision millimétrique), couvrant les modèles des séries A, B, C et D déjà équipés de cette technologie. Le lien avec le Leapmotor DX, pas encore sur le marché, et le détail des fonctions restent à définir dans les prochaines communications officielles.
Les quatre motorisations comparées
La version EREV du SUV Leapmotor combine un moteur turbo essence de 1,5 litre, avec une puissance maximale de 95 kW, à deux moteurs électriques : un à l'avant de 100 kW (134 CV) et un à l'arrière de 200 kW (268 CV). C'est la configuration qui promet les consommations d'un électrique sans renoncer à la recharge rapide à la station-service.
La BEV à double moteur combine une unité avant de 180 kW et une arrière de 230 kW, pour une puissance système de 410 kW. La variante à trois moteurs atteint quant à elle 540 kW, avec un moteur à l'avant et deux à l'arrière (un à gauche, un à droite), chacun de 180 kW. C'est la transmission intégrale la plus performante de la gamme.
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