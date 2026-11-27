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Un économiste allemand affirme que vendre Volkswagen à la Chine ne serait pas une mauvaise idée

Le directeur de l'Institut de Kiel pense que la propriété importe moins que de maintenir la production en Allemagne.

Photo: Volkswagen

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

27 Nov à 12:14

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Les difficultés du groupe Volkswagen ont suscité de nombreuses réactions ces derniers temps, mais celle-ci a particulièrement fait réagir. Moritz Schularick, président de l'Institut Kiel pour l'économie mondiale, a déclaré lors d'une conférence de l'industrie à Berlin que vendre "une certaine entreprise à Wolfsburg" aux Chinois ne serait pas une mauvaise idée, tant que l'Allemagne en retire quelque chose. Handelsblatt a rapporté ces propos.

Selon Schularick, ce qui importe, c'est de maintenir la création de valeur et la production en Allemagne. Qui possède les usines, a-t-il déclaré, est secondaire. Michael Jansen, responsable du bureau corporatif de Volkswagen à Berlin, était parmi les invités, et ces commentaires auraient provoqué des murmures dans la salle.

Ces remarques suivent une prédiction encore plus audacieuse dans une interview antérieure avec Süddeutsche Zeitung, dans laquelle il déclarait qu'un constructeur automobile chinois, tel que BYD, achèterait probablement VW. Pour être clair, rien n'indique que BYD ait approché Volkswagen ou qu'elle envisage une acquisition. C'est l'argument d'un économiste, pas un accord en préparation.

VW Polo III

Photo : Volkswagen

La Chine prend le pas sur VW

Le contexte est familier. Le groupe VW perd des parts de marché face aux rivaux chinois, non seulement en Chine mais aussi en Europe, et il est en pleine restructuration pour réduire les coûts. Schularick souhaite également que l'Europe adopte une position politique plus ferme.

Il plaide pour que l'UE laisse les marques chinoises vendre leurs voitures ici mais les incite à construire en Europe par le biais d'exigences "Made in Europe" pour les subventions ou de joint-ventures obligatoires. C'est essentiellement ce que la Chine a fait aux constructeurs étrangers pendant des décennies. L'Allemagne, a-t-il dit, doit accepter que dans ces domaines "nous sommes désormais le pays en développement".

Cette dernière phrase va piquer dans un pays qui a construit son identité industrielle autour de l'automobile. Elle reflète également comment la conversation a évolué : les fabricants chinois ne sont plus seulement considérés comme des concurrents, mais aussi comme des propriétaires, partenaires et locataires potentiels des usines de plus en plus sous-utilisées en Europe.

Que Wolfsburg ou Berlin ait de l'appétit pour cela est une autre affaire. VW n'a pas publiquement soutenu quoi que ce soit de ce genre, et vendre l'ensemble du groupe à un acheteur chinois rencontrerait d'énormes obstacles politiques et liés au travail.

VW ID. Unyx

Photo : Volkswagen

Les réductions de coûts sont en cours

En attendant, Wolfsburg n'attend pas qu'une offre soit faite. Le groupe VW poursuit son Plan Futur 2030, qui ajoute environ 50 000 suppressions d'emplois aux 50 000 déjà convenues plus tôt cette année. Il vise également à réduire la gamme jusqu'à la moitié d'ici 2035 et examine quatre usines allemandes (Emden, Zwickau, Hanovre et Neckarsulm).

Le resserrement de la ceinture se répercute également dans les détails. Le groupe simplifie son assortiment de pièces pour devenir un conglomérat automobile plus agile et compétitif alors que les rivaux chinois continuent de lui mettre la pression.

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Source: Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung

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