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Volkswagen ralentit le rythme du projet Gamechanger : qu’advient-il des Golf et T-Roc électriques ?

Volkswagen abandonne le projet Gamechanger et le centre de méga-fusion à Wolfsburg, en maintenant les Golf et T-Roc électriques avec une production conventionnelle.

Photo: Volkswagen

Par: Fabio Gemelli

Publié par: Lucas Huaumé

16 Nov à 09:36

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Volkswagen renonce au "Gamechanger", le programme qui devait rendre plus économique la production des futures électriques. Le groupe allemand a confirmé le 11 novembre ne pas réaliser le projet "sous la forme précédemment planifiée", après une révision des investissements imposée par la difficile situation économique.

Ce qui est annulé, c'est surtout le centre de mégafusion prévu à Wolfsburg, qui, selon Automotive News, aurait nécessité des centaines de millions d'euros d'investissement. Volkswagen produira tout de même la Golf électrique et le T-Roc, mais avec des méthodes plus traditionnelles par rapport à celles conçues par le Gamechanger.

Ce qui change pour les Golf et T-Roc électriques

Le Gamechanger aurait introduit à Wolfsburg la gigacasting, la technique qui utilise d'énormes presses pour fondre des sections entières de carrosserie en une seule pièce. Cela réduit les composants et les phases d'assemblage. Tesla a popularisé cette méthode dans son usine de Grünheide près de Berlin.

Sans cette modernisation, la Golf électrique et le T-Roc électrique restent au programme mais avec des investissements plus limités et des processus de production conventionnels. Les deux modèles ensemble devraient générer environ 500 000 unités par an. Pour un tel volume, l'efficacité de l'usine reste néanmoins cruciale pour la rentabilité du projet.

L'usine Volkswagen de Wolfsburg

Ce qui reste inchangé, c'est la plateforme Scalable Systems Platform (SSP), l'architecture électrique et à conduite logicielle présentée en 2025. Sur cette base naîtront les futurs modèles de Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda et Cupra. Le transfert de la production de la Golf à moteur thermique au Mexique, prévu pour libérer de l'espace à Wolfsburg, est également confirmé.

Le conflit interne sur les coûts et la réaction des syndicats

Le projet faisait depuis des années l'objet d'un débat interne entre le responsable de la production Christian Vollmer, l'un de ses principaux soutiens, et le directeur financier Arno Antlitz, favorable à une plus grande discipline sur les investissements. Jusqu'à il y a quelques mois, cependant, peu de dirigeants s'attendaient à une annulation. Une source interne avait déclaré que le Gamechanger "aura lieu de toute façon, seule l'échelle reste incertaine".

La présidente du comité d'entreprise Daniela Cavallo a qualifié la décision de "violation flagrante" de l'accord conclu avec l'entreprise en décembre 2024. La représentante des travailleurs accuse Volkswagen de renoncer à son ambition de diriger l'innovation productive du secteur.

La révision des investissements intervient alors que le groupe a déjà prévu 135 milliards d'euros pour le capital et la recherche et développement sur la période 2027–2031. Cette somme doit également couvrir les logiciels, les batteries, les nouveaux modèles et l'adaptation des usines.

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Dans le plan Future Plan 2030, il est prévu de réduire environ 50 000 emplois supplémentaires dans le monde, avec l'utilisation éventuelle de préretraites et de départs volontaires.

Le même plan indique que pour les usines d'Emden, Zwickau, Hanovre et Neckarsulm, une nouvelle allocation productive compétitive n'est pas garantie entre 2031 et 2034. Des utilisations alternatives sont envisagées pour ces usines, mais il n'y a pas de décision formelle de fermeture. Pour le moment, Volkswagen n'a pas communiqué de date pour le début de la production des nouvelles Golf et T-Roc électriques avec les méthodes conventionnelles choisies à la place du Gamechanger.

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