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Un premier aperçu du nouveau SUV de Jaguar

Après la Type 01, ce pourrait être au tour de la Type 02, un méga SUV électrique de 1 000 ch

Photo: Motor1.com

Par: Alberto Carmone

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

27 Nov à 10:01

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Après la granturismo, il pourrait être temps pour une Jaguar plus haute et spacieuse. La nouvelle orientation électrique de la marque britannique devrait en effet se poursuivre avec un SUV, qui viendrait compléter la Type 01 en conservant une grande partie des solutions techniques et du langage stylistique.

Notre rendu imagine précisément cette Type 02, un nom encore à confirmer pour un modèle qui pourrait arriver en 2028. L'idée serait de transférer les proportions spectaculaires de la GT à une carrosserie plus polyvalente, tout en conservant une orientation principalement routière.

Même style, mais plus d'espace à bord

Dans notre dessin, la parenté avec la Type 01 se reconnaîtrait surtout à l'avant. Le capot resterait long et presque horizontal, tandis que les phares fins laisseraient place à une large surface centrale parcourue d'éléments horizontaux.

Jaguar Type 02 (2028), le rendu de Motor1.com

Photo : Motor1.com

La silhouette présenterait des surfaces épurées, des poignées affleurantes et une ligne de ceinture haute. Les roues de grande taille, avec un design presque plein, contribuent à l'effet aérodynamique et à la présence du véhicule, sans recourir à des passages de roues particulièrement élaborés.

Ce qui changerait le plus serait la partie supérieure de la carrosserie. Le toit s'allongerait vers l'arrière, avec une vitrée latérale continue et un montant final massif. Il en résulterait une silhouette à mi-chemin entre une grande familiale surélevée et un SUV, avec des proportions moins conventionnelles que celles d'un SUV traditionnel.

L'insertion couleur bronze derrière la roue avant ajouterait un clin d'œil aux finitions de la nouvelle famille Jaguar.

Un salon luxueux

L'intérieur pourrait suivre la même configuration que la granturismo, en l'adaptant à une assise plus haute et à un accès plus facile.

Sur la Type 01, une structure centrale traverse l'ensemble de l'habitacle, le divisant en quatre espaces individuels. La planche de bord fine et les finitions longitudinales accentuent cette architecture, accompagnée de matériaux et de teintes inspirés du travertin et des tissus artisanaux.

Jaguar Type 01, l'intérieur

Photo : Jaguar

Le SUV pourrait reprendre cette ambiance, mais il serait prématuré de lui attribuer la même configuration à quatre places. En réalité, une plus grande polyvalence de la zone arrière serait cohérente avec le rôle du modèle.

Parmi les technologies transférables, on trouverait l'écran OLED de 24", l'écran tactile central de 7" pour les fonctions principales et le système sonore Jaguar Immersive Sound System.

Trois moteurs et plus de 1 000 CV?

Le lien le plus important serait sous la carrosserie. La Type 02 devrait utiliser l'architecture électrique Jaguar, ou JEA, déjà développée pour la Type 01 et destinée aux futurs modèles de la marque.

La GT offre une référence technique notable : trois moteurs électriques, une transmission intégrale et une gestion du couple Intelligent Torque Vectoring, avec un maximum de 1 030 CV et 1 365 Nm. Jaguar annonce une accélération de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et une reprise de 100 à 180 km/h en 4 secondes.

Le système comprend une architecture à 850 volts et une batterie de 118 kWh utilisables, pour une autonomie WLTP prévue jusqu'à 720 km. La recharge rapide atteint 350 kW et permet à la Type 01 de récupérer jusqu'à 320 km en 13 minutes.

Ces solutions pourraient constituer la base du SUV, mais les performances et les autonomies changeraient avec le poids, la hauteur et l'aérodynamisme. Pour connaître les chiffres de la Type 02, il faudrait donc attendre le projet définitif. En attendant, nous attendons les premières livraisons de la Type 01, prévues dans la seconde moitié de 2027.

Lire aussi :

Jaguar Type 01 : pourquoi est-elle ainsi ? Le design au-delà de la controverse

Le prochain modèle de Jaguar pourrait être un SUV au style Type 01

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