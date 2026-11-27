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Alpine 2027, toutes les nouveautés à venir

Vers la fin de l'année, la nouvelle Alpine A110 fera ses débuts, avec des moteurs électriques. Mais il n'est pas exclu que des versions à essence arrivent également.

Photo: Motor1 Italia

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

27 Nov à 18:26

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Alpine a désormais embrassé l'électrique et avec les A290 et A390, elle propose la sportivité classique, en se déplaçant uniquement à batterie. Une philosophie qui sera reprise également par la nouvelle Alpine A110, qui partagera avec la version désormais retraitée la configuration de coupé 2 portes, préférant cependant un groupe motopropulseur entièrement électrique au 1.8 essence. Même s'il ne faut pas exclure des coups de théâtre.

Il pourrait aussi y avoir des versions avec moteur thermique de la nouvelle Alpine A110. Mais voyons en détail ce qui attend la marque française pour 2027.

Nouvelle Alpine A110

Nouvelle Alpine A110

La nouvelle Alpine A110 a déjà été aperçue, bien que jamais sous sa forme définitive. Elle est d'abord apparue sur la colline de Goodwood avec le suffixe Future, indiquant son état de prototype. Ensuite, au Salon de Paris 2026, une sculpture particulière a été dévoilée pour anticiper une partie de l'esthétique du coupé français. Stylistiquement, elle reprendra beaucoup de la version précédente - elle-même inspirée de la première A110, produite entre 1962 et 1977.

Galerie: Avenir de l’Alpine A110

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Source: Alpine

Tout cela se traduit par des lignes arrondies, des lumières circulaires et des courbures aux bons endroits, avec quelques nervures supplémentaires. Mais la nouveauté la plus importante sera en dessous. Basée sur la nouvelle plateforme APP (Alpine Performance Platform), une architecture modulaire développée spécifiquement pour les modèles sportifs électriques et destinée à accueillir différentes configurations de carrosserie et de propulsion. D'un point de vue technique, la nouvelle plateforme utilise un système à 800 Volts avec la technologie "cell-to-pack" et des batteries placées non pas sous le plancher, mais distribuées entre l'axe avant et l'axe arrière, avec une répartition indiquée à 25% à l'avant et 75% à l'arrière.

Pour l'instant, on ne connaît pas les données comme l'autonomie, la puissance ou autre de la nouvelle coupé Alpine. Nous savons seulement qu'il y aura deux moteurs arrière. Et que des versions essence de la nouvelle Alpine A110 pourraient également arriver. La marque n'a en effet pas exclu l'adoption de groupes motopropulseurs thermiques, peut-être avec une certaine forme d'électrification.

Modèle Alpine A110 2027 Carrosserie Coupé 2 portes Moteurs Électriques Lancement Fin 2027 Prix n.d.

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