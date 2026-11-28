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76 diamants et 202 LED : la grille illuminée de Bentley Torcal en met plein la vue

La Bentley Torcal dispose de 76 diamants illuminés, plus de 260 000 micro-perforations laser et des phares Micro LED pour une nouvelle signature nocturne

Photo: Bentley

Par: Fabio Gemelli

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

28 Nov à 16:09

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Bentley révèle les détails de la calandre illuminée de la Torcal, le modèle qui précède la quatrième gamme de véhicules de la marque de Crewe. La face avant, composée de 76 éléments en forme de diamant travaillés individuellement, s'illumine la nuit grâce à plus de 260 000 micro-perforations laser et 202 LED cachées sous la surface.

Ce design est accompagné d'un nouvel ensemble optique avec des projecteurs Micro LED, conçu pour offrir un contrôle plus précis du faisceau lumineux. L'ensemble, signé à Crewe, redéfinit l'un des éléments distinctifs des modèles Bentley.

Calandre illuminée Torcal : réinterprétation contemporaine de la signature Bentley

La face avant a toujours été l'un des traits les plus reconnaissables des véhicules Bentley. La Torcal reprend cette tradition en s'inspirant de la calandre de la Continental T. Elle la traduit toutefois en une composition tridimensionnelle faite de 76 diamants en cristal de tailles variables, assemblés à la main un par un.

Chaque élément est protégé par un recouvrement transparent unique, réalisé avec les mêmes matériaux et revêtements que ceux utilisés pour les phares. Le jour, la calandre se présente comme une surface métallique sculptée. La nuit, l'ensemble s'illumine, transformant la face avant en une signature lumineuse.

Détails techniques et artisanaux de la calandre à diamants et de ses variantes

L'innovation concerne également le cadre métallique qui entoure la calandre : plus de 260 000 micro-perforations laser, illuminées par 202 LED encastrées sous la surface, permettent à la lumière de se diffuser uniformément lorsque le système est actif. À feux éteints, le cadre reste une plaque métallique d'aspect traditionnel.

La calandre illuminée de la Bentley Torcal

Photo : Bentley

Pour résister à l'usage quotidien, la calandre est soumise à des tests étendus d'abrasion et d'impact avec le gravier. Un système actif de gestion de la condensation maintient la transparence des couvertures dans le temps.

Bentley propose deux versions de la calandre, dont une variante Bright Pack avec des recouvrements de diamants en finition métallique.

La nouveauté est présentée par Robin Page, responsable du design de Bentley Motors : "Nous ne voulions pas simplement créer une calandre illuminée. Notre ambition était de développer le nouveau visage iconique de Bentley, en associant l'artisanat des diamants à la technologie d'éclairage avancée".

Nouvelle architecture des phares : projecteurs Micro LED et éclairage adaptatif

Chaque phare de la Torcal intègre quatre modules lumineux : deux projecteurs Micro LED verticaux de 16 000 pixels chacun, accompagnés des modules traditionnels pour feux de croisement et feux de route. Selon Bentley, le système offre suffisamment de lumière pour lire un livre à 1 km de distance.

Le projecteur supérieur couvre un angle de 40 degrés et éclaire les bords du champ visuel, utile surtout dans les virages. Celui inférieur se concentre sur un faisceau plus étroit, de 20 degrés, pour affiner le contrôle là où il est le plus nécessaire. Le système adapte la distribution de la lumière pour garantir la visibilité du conducteur et réduire l'éblouissement perçu par les autres usagers de la route.

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