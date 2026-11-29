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Van Mania Borée : Cette douche disparaît simplement sous le plan de travail

Dans le VW Crafter de Van Mania, la douche se déploie d'un meuble en face de la cuisine

Photo: Van Mania

Par: Fabian Grass

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

29 Nov à 14:43

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Une deuxième surface de travail est rarement inutile dans un camping-car. D'autant plus si elle cache une douche en dessous. Dans le Van Mania Borée Maroc Edition, une cabine de douche se déploie à partir d'un meuble bas face à la cuisine. Et comme les Français étaient déjà sur le coup, ils ont également intégré une Clesana X1 dans le même espace.

Le secret réside dans la division en deux parties. En bas, le bac de douche reste fixe dans le meuble, tandis qu'une cabine en tissu robuste, utilisé en construction navale, peut être déployée au-dessus. Pour se doucher, 80 x 70 centimètres sont disponibles. Une fois le tissu replié, le couvercle sert de plan de travail.

Les toilettes se trouvent derrière une trappe dans la partie inférieure du meuble de douche et sortent sur un rail. La Clesana X1 peut être repliée pour le rangement et scelle le contenu après utilisation dans un sac en film plastique. Elle n'a besoin ni d'eau de rinçage ni d'additifs sanitaires. Nous avons testé son utilisation dans la vie quotidienne en camping dans notre essai pratique de la Clesana sur le Ford Nugget.

Avant de se doucher, il faut d'abord tout retirer du couvercle. La planche à découper, la machine à café et tout ce qui s'accumule sur chaque surface libre du camping-car doivent être déplacés temporairement. Ensuite, une sortie d'air chaud en bas du meuble aide à sécher le tissu. Ceux qui campent sur un terrain équipé de sanitaires utiliseront probablement plus souvent le couvercle pour cuisiner que pour se doucher.

Photos Pars : Van Mania

À l'arrière, le réaménagement continue. Le lit transversal mesure, selon Van Mania, 195 x 140 centimètres et peut être partiellement replié. Cela révèle un petit espace de travail avec siège rabattable, un clavier sous une trappe et un écran sur un bras pivotant. Ainsi, même en vacances, il est possible de répondre à un e-mail depuis l'arrière. Il y a aussi un toit relevable électrique.

L'édition Maroc a été conçue par Van Mania pour un voyage au Maroc. Le VW Crafter à transmission intégrale est équipé pour cela de roues tout-terrain de 18 pouces, d'un snorkel et de plaques de protection sous le châssis. Pour ce véhicule entièrement équipé, Van Mania annonce un prix indicatif d'environ 156 720 euros.

Photos Pars : Van Mania

Pour ceux qui possèdent déjà une fourgonnette adaptée, l'aménagement de base Borée est disponible à partir de 9 500 euros, montage inclus. Van Mania l'offre également pour le Fiat Ducato et le Mercedes Sprinter. La douche et le bureau sont en option. Ceux qui cherchent un camper Crafter tout-terrain en modèle de série avec une salle de bain compacte fixe trouveront une alternative avec le Sunlight IBEX.

Van Mania s'est également penché sur un VW California Beach. Lors de la transformation en California EST, le bloc cuisine existant s'agrandit avec un tiroir réfrigérant à compresseur, deux brûleurs à gaz et un espace de travail supplémentaire, utilisable également de l'extérieur.

Il est également doté d'un lit plus grand et de rangements supplémentaires, sans supprimer les espaces de rangement existants. À l'arrière, une autre surface de travail avec pomme de douche est présente. C'est également là que la batterie et les réserves d'eau sont accessibles. Van Mania propose le modèle EST en tant que véhicule complet ou en conversion pour son propre Beach.

Ceux qui cherchent un camping-car VW compact avec une cuisine aussi flexible trouveront dans le SpaceCamper Classic+ basé sur la Caravelle une alternative avec une cuisine amovible. Dans le Ventje T7 basé sur le VW Transporter, la cuisine est située à l'arrière et accessible également de l'extérieur.

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