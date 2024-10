Volkswagen Commercial Vehicles vient de présenter les nouveaux Transporter et Caravelle, basés sur le Ford Transit. Dans le même temps, l'entreprise a expliqué pourquoi il existe aujourd'hui autant de versions du T7.

Selon Volkswagen, le « programme Bulli 2024 » comprend le nouveau Transporter, le Multivan et l'ID. Buzz. La série Transporter se divise en deux catégories : les véhicules utilitaires purs (homonymes) et la Caravelle pour les passagers. Le Multivan est la version loisirs et affaires de la gamme Bulli et comprend le camping-car California.

Parallèlement à la première mondiale, Volkswagen a réussi un coup très spécial : Jason Statham, alias « Le Transporteur », sera l'image publicitaire du nouveau Transporter. Statham est le personnage idéal pour représenter la polyvalence et les performances du nouveau véhicule utilitaire du constructeur allemand.

Volkswagen Commercial Vehicles vient de dévoiler les premières images de son tout nouveau fourgon. Dans ce cas, « entièrement » est relatif, car le T7 est largement basé sur le Ford Tourneo/Transit Custom. Ceci est particulièrement visible à l'arrière, alors que VW s'est efforcé d'obtenir un haut degré d'indépendance à l'avant.

La septième génération de la fourgonnette allemande est lancée en trois variantes (break, fourgonnette et plate-forme) et en tant que Caravelle (transport de passagers). Les motorisations disponibles sont le turbodiesel, l'hybride rechargeable et l'électrique, tandis que la transmission intégrale est proposée en option.

En Allemagne, le nouveau Transporter fera ses débuts commerciaux au début de l'année 2025. Il sera proposé avec un équipement de série considérablement élargi par rapport au T6.1 et un turbodiesel de 81 kW (110 ch) (TDI) en tant que fourgon à partir de 36 780 euros et en tant que fourgon à double cabine à partir de 39 130 euros.

Modèles

Volkswagen propose le nouveau Transporter fourgon (avec compartiment de chargement pour le transport de marchandises uniquement), fourgon Plus (avec compartiment de chargement et deuxième rangée de sièges pour le transport combiné de marchandises et de passagers), break (pour le transport de passagers) et double cabine (carrosserie à plate-forme à empattement long). Les modèles break et fourgon sont disponibles en option avec un toit surélevé et un empattement long.

Volkswagen Transporter 2025

La Caravelle la plus exclusive, avec ses neuf places, a été développée pour le transport commercial de passagers. Ce modèle sera proposé dans une version de base ainsi que dans les niveaux de finition moyen Life et haut de gamme Style. La Caravelle est également disponible avec un empattement allongé.

Il y a aussi le PanAmericana. Avec son design tout-terrain robuste et ses équipements exclusifs, ce « Bulli » sans compromis sera disponible dans la nouvelle génération basée sur le Transporter et la Caravelle.

Des moteurs pour tous les besoins

En plus des derniers moteurs turbodiesel (TDI), les deux modèles seront disponibles en version hybride rechargeable et en version électrique. Trois variantes de puissance des nouveaux moteurs TDI sont disponibles dans la phase de prévente, qui a déjà commencé : 81 kW (110 ch), 110 kW (150 ch) et 125 kW (170 ch).

Volkswagen Transporter 2025

Le nouveau groupe motopropulseur hybride rechargeable (eHybrid) d'une puissance de 171 kW (232 ch) est également disponible à la commande dès maintenant. Il sera bientôt suivi de trois groupes motopropulseurs électriques d'une puissance de 100 kW (136 ch), 160 kW (218 ch) et 210 kW (286 ch) et d'une capacité nette de batterie de 64 kWh.

Une version électrique à puissance réduite et à batterie plus petite sera également proposée pour les livraisons urbaines. Les modèles TDI et eHybrid sont à traction avant. La transmission intégrale 4MOTION est disponible en option pour les versions TDI à partir de 110 kW. Les modèles purement électriques sont à propulsion arrière ; une version à transmission intégrale est également prévue pour une date ultérieure.

Le TDI de 125 kW est équipé de série d'une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, tandis qu'elle est proposée en option pour le TDI de 110 kW. La boîte automatique est obligatoire pour les modèles hybrides rechargeables et électriques.

Intérieur

La septième génération ne se démarre plus avec la clé, mais par le bouton situé à côté de l'instrumentation numérique de 12 pouces et de l'écran d'infodivertissement de 13 pouces. Le volant multifonction de série est équipé de boutons traditionnels.

Le volume du système audio se règle au moyen du volant ou d'un bouton rotatif classique. Le levier de frein à main a été supprimé ; il est désormais situé au centre du tableau de bord et sert d'interrupteur pour le frein de stationnement.

Volkswagen Transporter et Caravelle 2025

Autre nouveauté, le levier de sélection peu encombrant situé sur la colonne de direction dans les versions automatiques. Il permet un accès encore plus aisé au chargement ou à l'habitacle.

Dimensions

Le nouveau Transporter mesure 5 050 mm de long (146 mm de plus que le T6.1). Son empattement a été augmenté de 97 mm pour atteindre 3 100 mm, et un empattement plus long de 400 mm sera disponible en option (longueur totale : 5 450 mm).

Avec 2 032 mm, il offre une largeur extérieure supérieure de 128 mm à celle de ses prédécesseurs (hors rétroviseurs). La largeur maximale entre les passages de roue a été augmentée de 148 mm pour atteindre 1 392 mm. Selon Volkswagen, les europalettes peuvent désormais être transportées « avec facilité ».

Volkswagen Transporter 2025

Les versions à empattement long et à toit surélevé pourront accueillir jusqu'à 9,0 m3. Le Transporter peut être équipé de six sièges dans l'habitacle et de plusieurs cloisons.

L'électricité dans l'habitacle

L'équipement électrique est alimenté par différentes interfaces, dont les prises USB-A, USB-C et 12 volts et, en option, la connexion pour les appareils 230 volts. Dans les versions diesel, la prise 230 volts est toujours située dans le cadre du siège du conducteur.

Charge utile et capacité de remorquage

Malgré ses dimensions, le nouveau fourgon, avec une hauteur inférieure à 2,0 mètres (toit normal), s'insère dans tous les espaces de stationnement courants. Avec un rayon de braquage de seulement 11,8 mètres (empattement normal), il négocie également les virages serrés avec facilité lors des manœuvres.

Volkswagen Caravelle 2025 Ford Tourneo Custom (octobre 2023)

En outre, Volkswagen Commercial Vehicles a veillé à ce que ce modèle destiné aux professionnels puisse également supporter le poids qu'il peut supporter en termes de volume. La charge utile maximale peut atteindre 1,33 tonne. Et comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle génération du Transporter peut tirer des remorques jusqu'à 2,8 tonnes.

L'équipement

En outre, l'équipement de série des nouveaux modèles de Transporter a été élargi par rapport à ses prédécesseurs. Les phares et feux à LED, le frein de stationnement électronique avec fonction de maintien automatique du frein de stationnement, l'instrumentation numérique de 12 pouces (Digital Cockpit) et le système d'infodivertissement (comprenant DAB, Apple CarPlay, Android Auto, services en ligne et écran tactile de 13 pouces) sont désormais inclus d'usine.

Volkswagen Transporter PanAmericana 2025

En outre, le volant multifonction, le système de démarrage sans clé, le capteur de pluie, le système d'alerte de franchissement de ligne Lane Assist, le système de freinage d'urgence Front Assist et la reconnaissance des panneaux de signalisation sont également de série.

La Caravelle en détail

Neuf places de série pour la Caravelle, ce qui en fait l'habitat idéal pour un taxi ou une navette de grande capacité. Dès la version de base, la troisième rangée de sièges est équipée de série d'une banquette à trois places extractible, ce qui permet de disposer de neuf places assises. Par rapport aux versions Transporter, la Caravelle dispose de tissus de sièges améliorés, d'airbags latéraux et rideaux dans l'habitacle et d'un système audio avec dix haut-parleurs.

Volkswagen Caravelle 2025

La version d'entrée de gamme Life est enrichie d'éléments tels que des pare-chocs, des coques de rétroviseurs extérieurs et des poignées de porte peints dans la couleur du véhicule, la climatisation, des accoudoirs pour le siège conducteur, un siège passager réglable en hauteur avec réglage lombaire et des accoudoirs similaires à ceux du siège conducteur, des décorations exclusives, trois ports USB supplémentaires dans l'habitacle et des jantes en alliage de 16 pouces.

La Caravelle Style est reconnaissable de l'extérieur à sa partie avant séparée avec une traverse contrastée foncée comprenant une serrure chromée intégrée. Les projecteurs matriciels à LED, de série, comprennent également un éclairage de virage et de mauvais temps. Parmi les autres caractéristiques de la Caravelle Style, citons le vitrage arrière et les jantes en alliage de 17 pouces.

La ressemblance de l'avant du nouveau Transporter avec le Multivan (à droite) est intentionnelle.

Le système de verrouillage et de démarrage électrique Keyless Access, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, les sièges en similicuir bicolore, le volant multifonction en cuir, la climatisation automatique à trois zones avec panneau de commande supplémentaire pour l'arrière (dans le ciel de pavillon) et les stores pare-soleil de la deuxième rangée de sièges sont également inclus sans supplément de prix.

Le PanAmericana en détail

Pour les conditions de travail particulièrement difficiles, la quatrième génération du fourgon était disponible à partir de 2001 avec un ensemble d'équipements PanAmericana. Avec la cinquième génération, la PanAmericana est devenue une version exclusive et culte à part entière. Dans ce contexte, il était évident que Volkswagen Commercial Vehicles proposerait également la septième génération de la série de modèles, qui est maintenant présentée pour la première fois sous le nom de PanAmericana.

Volkswagen Transporter PanAmericana 2025

À l'extérieur, le nouveau PanAmericana se distingue par le robuste habillage tout-terrain des jupes latérales et des passages de roue, les pare-chocs texturés et la grille de calandre peinte.

À l'intérieur, la PanAmericana se caractérise par des incrustations de marche en acier inoxydable éclairées, des appliques de tableau de bord noir brillant et des commandes de portes intérieures chromées.

La Caravelle PanAmericana est équipée de série des nouvelles jantes en alliage « Indianapolis » de 19 pouces (en noir avec surfaces brillantes) ; ces jantes sont disponibles en option pour le fourgon PanAmericana, ainsi que la transmission intégrale 4MOTION en option.