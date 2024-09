L'usine du groupe Volkswagen et de SAIC à Nanjing, en Chine, pourrait fermer. Il n'y a pas de date précise concernant l'arrêt de la production, mais, selon une source proche de l'entreprise et restée anonyme, elle pourrait cesser d'assembler environ 360 000 voitures des marques Volkswagen (y compris la Passat) et Skoda par an dès 2025.

Selon Automotive News Europe, il se pourrait même que cette usine du groupe ne soit pas la seule à fermer en Chine, en raison du ralentissement de la demande de voitures à moteur à combustion interne sur le marché local. Les décisions finales n'ont toutefois pas encore été prises.

La réponse officielle

"Toutes les usines SAIC Volkswagen fonctionnent normalement, conformément aux exigences du marché et à nos prévisions", a déclaré Volkswagen China dans une réponse par courrier électronique aux questions de Bloomberg News.

Certains chiffres sont rapportés par Automotive News Europe : l'année dernière, la production des 39 usines chinoises de Volkswagen est restée inférieure de plus d'un quart à son pic d'avant la pandémie. Sa part des bénéfices d'exploitation des entreprises chinoises a chuté de 20 % en 2023 pour atteindre 2,62 milliards d'euros et a diminué de moitié environ par rapport à son point culminant de 2015.

Ce qui se passe en Europe

Alors qu'en Chine, le groupe Volkswagen doit réorganiser sa production, trop liée aux véhicules à motorisation conventionnelle, en raison de la forte demande de voitures électriques, la situation est inverse en Europe. Les accords avec les syndicats ont été rompus afin de commencer les licenciements à partir de juin 2025 dans plusieurs usines.

Toutefois, la question reste ouverte et il ne sera pas facile de la résoudre. "Sinon, Volkswagen pourra procéder à des licenciements forcés à partir de l'été 2025, mais devra immédiatement faire face à d'énormes augmentations de coûts pour tous ceux qui resteront."